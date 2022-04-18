آلية التقديم على تعويض التعطل عن العمل ساند

نظام التعطل عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله في الفترة الأخيرة، حيث أن نظام ساند من أحد وأهم البرامج التي أسهمت في الدعم المادي الشهري لمستفيدي نظام ساند المشتركين، ومنشآت القطاع الخاص، وأضاف إلى ذلك أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكلفة عن طريق نظام ساند، بدفع جزء من رواتب العاملين السعوديين المستفيدين داخل منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وهذا لكي يتم تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة على منشآت القطاع الخاص، وهذا لكي يتم فقدان الوظائف للمستفيدين.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر عن إليه التحقق من صحة الأجر، والبيانات والمعلومات الصحية لجميع المواطنين السعوديين المشتركين، حيث أن التأمينات الاجتماعية توضح علي أن يمكن للمستفيدين الاطلاع على جميع البيانات الشخصية المسجلة داخل نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية، ولذلك يقوم بتسلسل مدد اشتراكهم سواء كان في حالة الحالية النشيطة أو السابقة .

المستفيدين من الخدمة:

مشترك.

مشترك اختياري .

خطوات تنفيذ الخدمة:

يجب على المستفيد الضغط على التسلسل الزمني لكي يتم الاشتراكات ضمن الخيارات. يجب على المستفيد تسجيل الدخول على حسابك في التأمينات أون لاين. يجب الضغط على المدة عند الرغبة بمعرفة.

وقد تجد الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة عن توحيدها لجميع فروع خدمة العملاء داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن المؤسسة العامة يوضح لجميع العملاء المستفيدين أنظمة التقاعد الذين كانت تتم خدمتهم عن طريق الفروع الماضية للتقاعد، حيث أن إمكانية تلقي كافة الخدمات عن طريق فروع التأمينات الاجتماعية العديدة في أنحاء المملكة.

خطوات التقديم على التعويض:

يجب على المستفيد الدخول على الحساب الشخصي التأمينات أون لاين. ٢ يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة التعطيل عن العمل. يجب النقر على طلب ساند . يجب بعد ذلك إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان. النقر على أيقونة إرسال الطلب.

المؤسسة أن للتأمينات الاجتماعية بالمملكة أوضحت عن المتضررين من التعطل عن العمل لسبب خارج إرادتهم، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني بتوضيح كيفية التقديم على التعويض للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، وهذا بالتقديم على طلب عن طريق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.