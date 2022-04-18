واصل باريس سان جيرمان مسيرته نحو معادلة الرقم القياسي بحصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة، بعدما هز نيمار وكيليان مبابي الشباك في الفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا، الأحد.
وألغى دوي تشاليتا-تسار تقدم نيمار لباريس سان جيرمان، قبل أن يحسم مبابي الفوز من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد صاحب الأرض إلى 74 نقطة.
ويتأخر مرسيليا، الذي ألغى الحكم هدف التعادل له قرب النهاية، بفارق 15 نقطة عن المتصدر قبل ست جولات من النهاية، ويمكن لباريس سان جيرمان حسم اللقب الأسبوع المقبل.
ويتقدم فريق المدرب خورخي سامباولي بثلاث نقاط على ستاد رين ثالث الترتيب، حيث يتنافس الفريقان على المركز الثاني والتأهل المباشر إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس سان جيرمان يقترب من لقبه العاشر بالفوز على مرسيليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.