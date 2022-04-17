نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر 2022 في جمهورية مصر العربية هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر 2022 الكثير من العاملين في القطاعات المصرية يهتمون بموعد إجازة عيد الفطر كثيرًا سواء كان عاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وذلك لأن إجازة عيد الفطر تتم من العام للعام وينتظرها الجميع، ولذلك منذ أن جاء نصف شهر رمضان الكريم والعديد من الموظفين يسألون عن موعد الإجازة وخلال هذه السطور سأتحدث معكم عن موعد إجازة عيد الفطر في جمهورية مصر العربية لهذا العام 2022.

موعد إجازة عيد الفطر 2022

هذا العام سيكون الأمر مختلف بعض الشيء فهناك العديد من الإجازات التي سوف تأتي خلال شهر رمضان سوف يتم تأجيلها لإجازة عيد الفطر لتتم خلال مرة واحدة، ومن المعروف أن إجازة عيد الفطر تكون 4 أيام من أول يوم، ولكن هذا العام سوف يكون إجازة العيد أسبوع كامل وذلك لأن إجازة شم النسم وإجازة عيد تحرير سيناء سوف يكون في النصف الأخير من شهر رمضان وسوف يتم تأجيلها إلى إجازة العيد وذلك من أجل أن يكون أسبوع بأكمله.

يتم تحديد إجازة عيد الفطر من خلال دار الإفتاء والأرصاد بأنه قد انتهى شهر رمضان المبارك وبدأ عيد الفطر، وقد جاءت الأخبار بأن عيد الفطر سوف يكون خلال يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 هي وقفة عيد الفطر وأول أيام العيد سيكون خلال يوم الأثنين 2 مايو 2022 وبعدها تتوالى أيام العيد كل عام وأنتم بألف خير.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 من التوقيتات المهمة التي يسأل عنها جميع المسلمين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، وقد وصلت بعض الأخبار بأن عيد الفطر هذا العام سيكون خلال يوم الأثنين 2 من شهر مايو 2022.

وصلاة عيد الفطر سوف تكون في تمام الساعة 5.35 دقيقة بتوقيت القاهرة الكبرى وهذا العام ستكون صلاة العيد في المساجد على عكس السنوات القليلة السابقة التي كانت ممنوع بها صلاة العيد نظرًا لعد التكدس والازدحام منعًا لانتشار فيروس كورونا بين الناس والحفاظ على صحة المواطنين.