نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل المستجدين في نظام نور 1444 الروضات والصف الأول الابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل المستجدين في نظام نور 1444 الروضات والصف الأول الابتدائي من الأمور التي ارتفع عليها البحث من قبل أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تمكينهم من تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444، لذا نوضح إليكم عبر هذا التقرير كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد في نظام نور، من خلال موقع ثقفني.



خطوات تسجيل المستجدين في نظام نور 1444

أتاحت وزارة التعليم السعودية رابط مخصص يتمكن من خلاله أولياء الأمور أو الطلاب والطالبات من التسجيل فيه وفقا إلي مجموعة بسيطة من الخطوات حيث تتضمن هذه الخطوات التالي:

التسجيل في نظام نور التعليمي. الضغط علي (تقديم طلب تسجيل لطالب جديد). تسجيل الدخول عن طريق رقم السجل المدني أو الإقامة. تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة بعناية شديدة جداً. النقر علي كلمة تسجيل.

التسجيل في نظام نور لخريجي الروضات والصف الأول الابتدائي 1444

مازل نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية يستقبل التقديم من قبل أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم من خريجي الروضات الأهلية المعتمدة لجميع الجنسيات بالمملكة وكذلك الروضات الحكومية فيما يظل أيضا استقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، حيث بدأت عملية التسجيل يوم الأحد الموافق 17 ابريل 2022 الموافق السادس عشر من شهر رمضان 1443 لم يقل أعمارهم عن 6 سنوات من خريجي الروضات الحكومية والخاصة فيما يتم تسجيل طلاب وطالبات خريجي الروضات المدارس الأجنبية والعالمية والمدارس الأهلية ومن تخرجوا من الروضات خارج المملكة العربية السعودية بداية من يوم 23/1/1444 ويظل التسجيل مفتوح إلي يوم 17/3/1444ه‍ أو اكتمال العدد، وإليكم جدول المواعيد.

التسجيل في مدارس تحفيظ القران الكريم بداية من يوم السادس عشر من شهر 9 لعام 1443، وذلك لمن أعمارهم 6 سنوات اول أقل ثلاث شهور وذلك إلى 11 عام.

التقديم فى المدارس الأهلية والبرامج الدولية بداية من السادس عشر من شهر 9 لعام 1443 لعمر 6 سنوات أو أقل 180 يوم إلي 11 عام.

التسجيل فى الصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية بداية من 7 لشهر 10 لعام 1443، حتي 17/3/1444.

التقديم لرياض الأطفال بداية من 28/10/1443.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

يجب على ولي الأمر الدخول على موقع نظام نور من ثم الضغط علي الواجهة الرئيسية ومنها سيجد أسفل الصفحة الرئيسية التسجيل عن طريق ولي الأمر عليه بعدها إتباع الخطوات التالية:

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل طالب جديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وصلة القرابة.

تحديد الصف وتاريخ ميلاد الطالب.

اختيار المدرسة.

الإقرار والتعهد.

يتميز نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه يقدم خدمات الاستعلام عن نتائج نظام نور سواء كانت الشهرية أو النصف سنوية أو السنوية وذلك عبر المنصة الإلكترونية من خلال الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على زر عرض النتائج وبعدها تحديد الصف الدراسي ومن ثم الضغط على النتيجة، سيتطلب منك تسجيل رقم الهوية الخاصة بالطالب.

الى هنا وصلنا معكم إلي نهاية خطوات تسجيل المستجدين في نظام نور 1443.