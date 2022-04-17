نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور برقم الهوية ولي الأمر 1444 رابط التسجيل في أول ابتدائي والروضة Noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1443 المركزي لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك بعد أن تم إصدار تعميم تنظيم تسجيل الطلاب الجدد في أول ابتدائي من جانب وزارة التعليم عام، حيث أوضحت موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في أول ابتدائي ومرحلة رياض الأطفال 1444هـ، ومن جانبها أكدت على ضرورة تعميمه واعتماده والعمل به وبما ورد بدليل القبول والتسجيل، وذلك من قبيل الاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات بالعام الدراسي القادم، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في نظام نور التعليمي، بالإضافة إلى طريقة تقديم طالب مستجد وولي أمر في نظام نور المركزي.

موعد تسجيل نظام نور ابتدائي 1444

يتيح نظام نور التعليمي أمام أولياء الأمور إمكانية إنشاء حساباً جديداً في الموقع التعليمي الأول بالمملكة العربية السعودية لتسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، ومتابعتهم والإطلاع على نتائج الطلاب في نظام نور فور إطلاق النتائج سواء للفصل الدراسي الأول أو الثاني أو الثالث، ومن يرغب في الحصول على استمارة الفحص الطبي للطلاب المستجدين، يمكنه ذلك الآن.

وقد أوضحت الوزارة مواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1444هـ، فمن يرغب في معرفة مواعيد التسجيل في أول ابتدائي يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

تسجيل الطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من تاريخ 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ.

بدء تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

مواعيد نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1443

حددت الوزارة مواعيد البدء في استقبال طلبات التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي 1444هـ، فمن يرغب في الإطلاع على مواعيد تسجيل طفل في الروضة، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية

تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال اعتباراً من تاريخ 28 شوال 1443، ويستمر نظام نور في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

بدء التسجيل لخريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس من تاريخ 27 ذي القعدة 1443هـ، ويستمر التسجيل متاحاً حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس اعتباراً من 23 محرم 1444هـ، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

رابط التسجيل في نظام نور 1443

تتيح وزارة التعليم عام أمام أولياء الأمور خدمة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في الروضة بشكل إلكتروني عبر نظام نور لولي الأمر، وبذلك يمكن لأولياء الأمور تسجيل الأبناء دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس والمراكز الإشرافية، ويعد توفير الخدمة إلكترونياً من منطلق التيسير على ولي الأمر الراغب في إلحاق أبنائه بالمراحل التعليمية الأولى من خلال تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر، ثم إنشاء حساب جديد، ويمكن الحصول على رابط تسجيل الروضة 1444 أو تسجيل أول ابتدائي من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل نظام نور (noor.moe.gov.sa)

نظام نور للطلاب 1443

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين ممن أكملوا سن الست سنوات في موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، أو أقل من ست سنوات بثلاثة أشهر فقط، كما يتم قبول تسجيل الطلاب في نظام نور ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً كحد أقصى ولكن بشروط يجب التحقق منها من قبل إدارة المدرسة وهي:

توفر شهادة للطفل صادرة من روضة للأطفال معتمدة يتم من خلالها إثبات التحاق الطفل بها لمدة فصلين دراسيين.

توفر استمارة نمائية تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية، بالإضافة إلى توصية معتمدة من معلمة الروضة تتضمن قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم.

يجب أن تكون الروضة التي التحق بها الطفل ضمن الروضات التالية (الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة للوزارة – روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية المرخصة – الروضات من خارج المملكة بشرط توفر الاستمارة النمائية وتوصية بالالتحاق المبكر ومصادقة الوثائق من الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية في بلد الدراسة).

طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر وطالب مستجد

يتم دخول موقع نظام نور المركزي التعليمي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ويجب العلم أن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني غير متاح حالياً من قبل الوزارة، ثم تعبئة بيانات الدخول لنظام نور في حال كنت مالكاً حساباً على الموقع، وفي حال التسجيل الجديد لولي الأمر يتم النقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد” عبر برنامج نور 1443، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

نظام نور نتائج الطلاب 1443

يبحث أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، إلا أن وزارة التعليم عام قامت بتعطيل الموقع المخصص لاستخراج النتائج “إشعارات الفصل”، ويتم إتاحته فقط في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب أو استخراج شهادات الطلاب، وتتيح برنامج نور المركزي الرئيسي عن طريق تعبئة بيانات المستخدمين (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق).

يمكنكم عرض نتائج الطلاب الآن عن طريق النقر على أيقونة “التقارير”، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية 1442، والإطلاع على فترات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، يمكنه ذلك عن طريق موقع ثقفني.

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