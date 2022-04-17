عاجل- زيلينسكى يحذر العالم من استخدام بوتين السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن على العالم الاستعداد لإمكانية استخدام بوتين للسلاح النووى، وطالب الرئيس الأوكرانى، الغرب بمزيد من المساعدات العسكرية وبتسريع وتيرة تسليمها، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وفى وقت سابق قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، ميخائيل ميزينتسيف- فى بيان اليوم الأحد، "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين فى مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول فى وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام فى حال أقدموا على ذلك". وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلى الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين فى ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية- أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية فى مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال.

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