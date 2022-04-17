مسئول أممى: الغذاء يستخدم كسلاح فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بايسلى -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "لقد رأينا مخازن غذاء يتم تفجيرها، ورأيت بنفسى مخازن لا تحتوى إلا على الغذاء لكن هذا ليس فى مدينة ماريوبول، لذلك لا شك أن الغذاء يتم استخدامه كسلاح بعدة طرق مختلفة هنا".
وأكد بايسلى أنه ليس واثقا ما إذا كان برنامج الغذاء العالمى الأممى سيتمكن من توفير الإمداد المستمر بالغذاء إلى أوكرانيا، موضحا أن هناك بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها مثل مدينة ماريوبول.
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