روسيا تهدد بإبادة المقاتلين فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - هددت موسكو "بإبادة" آلاف الجنود الأوكرانيين الذين لا يزالون يقاتلون للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بعد انتهاء المهلة التى أعطتها لهم للاستسلام، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وتتحصن الوحدات، ومن بينها 400 من المقاتلين الأجانب فى مصنع آزوفستال للصلب، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف إن "الحكومة الأوكرانية تمنعهم من الاستسلام"، موضحا أنه إذا قاوم المقاتلون "فسيتم تدميرهم".

وكانت موسكو قد حددت مهلة تنتهى الساعة 1000 بتوقيت غرينتش للقوات المتبقية لكى تستسلم، قائلة إنها "ستحافظ على حياة من يستسلمون".

وقال الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إنه "سيفعل كل ما بوسعه لإنقاذ مدينة ماريوبول التى لها أهمية استراتيجية كبيرة".

كما شدد زيلينسكى على أهمية المعركة القادمة من أجل إقليم دونباس، بعد أن وجهت القوات الروسية تركيزها فى الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال قوات ومعدات إلى شرق أوكرانيا استعداداً لذلك.