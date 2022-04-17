كوارا للتمويل تقديم طلب تقسيط stc وشروط التأهل للقبول

كوارا للتمويل تقديم طلب تقسيط stc يحقق للعملاء آمالهم في شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات وسداد قيمة الدفعات الشهرية بوسائل عديدة، كما يمكن استخدام رابط كوارا للتمويل استعلام برقم الهوية من أجل التعرف على باقي الأقساط ومعرفة أيضًا كيف اخذ جوال أقساط من stc في المملكة العربية السعودية، سواء في حال تسجيل دخول كوارا للتمويل عن طريق العميل السعودي أو المقيم الحاصل على الإقامة الرسمية، وسوف نتعرف على آلية تقسيط الأجهزة الذكية من stc بالتعاون مع الشركة.

كوارا للتمويل تقديم طلب تقسيط stc

من بين أهم الجوالات الذكية التي يمكن شرائها من خلال نظام التقسيط المقدم عن طريق اس تي سي السعودية وكوارا للتمويل هو جوالات سامسونج الذكية من بينها سامسونج فولد 3 بالإضافة إلى جهاز سامسونج زد فليب 3 بدون فوائد.

ولكن من أجل الاستمتاع بكافة المميزات ينبغي معرفة طريقة كوارا للتمويل تقديم طلب تقسيط stc وهي أحد الطرق الإلكترونية التي وفرتها الشركة من أجل تسهيل تقسيط الأجهزة على العملاء ويمكن دفع أقساط ميسرة بناءً على اختيارات العملاء فقط، وذلك كما يلي:

الانتقال إلى رابط موقع الاتصالات السعودية لطلب التقسيط.

يلي الخطوة السابقة النقر على التقديم لمعرفة أبرز المتطلبات والشروط والأحكام.

تعبئة النموذج الذي قامت الشركة بتوفيره.

كتابة معلومات صحيحة عن العميل ورفع المستندات الرسمية بطريقة صحيحة.

ثم النقر على التقديم للانتهاء من تسجيل طلب تمويل كوارا للتمويل لتقسيط الأجهزة stc السعودية.

شروط التأهل لتقسيط الجوالات من stc

بعد أن تعاونت اس تي سي مع كوارا للتمويل على تقديم خدمة تقسيط الأجهزة الذكية لجميع الشرائح، تعاونت الجهتين أيضًا لتدشين معايير الأهلية والاستخدام، فمن أبرز الشروط الخاصة بالأهلية ما يلي: