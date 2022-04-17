نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين تسجيل جديد والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين تسجيل جديد والشروط؛ نقدم لكم في هذا المقال شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل وطريقة تسجيل جديد حيث يقدم الضمان المطور دعم مادي للعاطلين عن العمل ولكن وفقاً لبعض الشروط لابد من تحقيقها وذلك لضمان الحصول على هذا الدعم كما يقدم لهم برامج تأهيل وتدريب للتمكن من الحصول على وظائف مناسبة ولكن هناك فئات غير قادرة على العمل مثل كبار السن والمعاقين فيقدم لهم دعم مادي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين تسجيل جديد

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين وفقاً لبعض الشروط لابد من الانتباه إليها وتحقيقها حتى تتمكن التسجيل ويتم التسجيل عن طريق التالي :

الانتقال إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الضغط على تسجيل جديد. تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الجوال ورقم الهوية. تدوين رمز التحقق المرئي. اختيار معاش الضمان الاجتماعي المطور. ثم النقر على دخول. الضغط بالموافقة على شروط وأحكام البرنامج بعد قراءتها. الضغط على إرسال الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443

لابد من الانتباه إلى هذه الشروط من قبل المتقدمين حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي المطور وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط أيضاً أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

تقديم كافة المستندات المطلوبة التي توضح عدم حصول المتقدم على أي إعانات أخرى من أي مؤسسة خيرية.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

تقديم التقارير الطبية التي تثبت عدم قدرة المتقدم على القيام بالعمل.

أن تكون هذه المرة التي يقوم بها المتقدم للتقديم في مؤسسة التأمين الاجتماعي.

تقديم الأوراق التي تبين الحالة الاجتماعية للعاطل.

الأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد بعض الفئات التي تستحق دعم الضمان الاجتماعي المطور ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية وتتمثل هذه الفئات في التالي :

الأرامل والمطلقات والأسر المهجورة أي الأسر التي ليس لها عائل.

الأيتام.

العائل الذي لا يستطيع القيام بالعمل نتيجة لإصابة جزئية أو كلية.

كبار السن الذين تعدوا حاجز ال60 عام.

المرأة التي لا تقدر على العمل وتعول أسرتها وذلك بسبب كبر سنها.

الأسر التي ثبت تناول عائلها للمواد المخدرة.

العزباء التي لا تقدر على العمل بسبب إعاقتها.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل، والضمان الاجتماعي المطور للعاطلين تسجيل جديد كما وضحنا لكم الأشخاص الذين يستحقون معاش الضمان الاجتماعي المطور