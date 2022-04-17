نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلب جوال ايفون اقساط من زين وقيمة الحد الأدنى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلب جوال ايفون اقساط من زين في المملكة العربية السعودية حيث استطاعت الشركة أن تطور عدد من البرامج بالتعاون مع البنوك السعودية لتقديم خدمات تقسيط جوالات زين آيفون 13 والإصدارات السابقة له أيضًا وعدد من الجوالات الأخرى ما دام أن سعرها يتخطى الألف ريال سعودي، ولكن في المقابل وضعت شروط تقسيط زين آيفون 13 وكذلك عدد من شروط الاستفادة من عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 وسوف نوفر لكم كيفية تقديم طلب جوال ايفون أقساط من زين 2022.

كيف اطلب جوال ايفون اقساط من زين

من أجل طلب الجوالات الذكية بنظام التقسيط من خلال شركة زين ينبغي المرور بمجموعة من الخطوات كما يمكن الشراء بسعر الكاش من خلال الشركة لأجهزة الآيفون بجميع الألوان والإصدارات المختلفة، ولكن عند تحقق شروط التقسيط من زين يمكن طلب الجوال بهذا النظام، ويكمن جواب كيف اطلب جوال ايفون اقساط من زين فيما يلي:

سداد جميع فواتير العميل السابقة، وألا يكون موقع عليه أي مديونية لشركة زين في السعودية.

الاشتراك في باقات مفوتر والتعامل مع واحد من البنوك المشاركة من بينها الراجحي وبنك الرياض وغيرها من البنوك.

التواصل أولًا مع البنك للحصول على الموافقة، وبالتالي يستطيع العميل أن يحصل على الجوال بدون فوائد.

تقسيط جوالات زين والبنوك السعودية

هناك أكثر من بنك يتعاون مع شركة زين لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات التقسيط، ومن بينها:

الراجحي السعودي.

بنك الرياض المصرفي.

بنك سامبا.

بنك البلاد.

بنك الرياض.

البنك السعودي للاستثمار.

وعلى الرغم من ذلك ننصح بضرورة التواصل مع البنك أولًا، وذلك من أجل معرفة مواعيد انتهاء العروض، وهل نظم التقسيط ما زالت سارية بالتعاون مع شركة زين السعودية أم لا حيث أن نظام التقسيط يُطلق بين الحين والآخر فقط، وقد لا يكون ساريًا خلال الفترة الحالية، لذا ننصح بالتواصل مع خلال الرقم المصرفي للبنوك السعودية السابق ذكرها.

شراء جوال من زين بسعر الكاش

وفي حال لم يكون عملاء زين لديهم بطاقات ائتمانية من خلال البنوك السعودية السابقة، أو انتهت عروض التقسيط بالنسبة لهم، فيمكنهم الحصول على الجوالات الذكية من خلال الشركة ولكن خارج إطار نظام التقسيط وبسعر الكاش.