نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الحصول على نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني فقط في المقال التالي
موقع الحصول على نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021/2022 . يترقب جميع الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم النتائج في بعض المحافظات واقتراب عرض نتائج الاختبارات في باقي المحافظات بعد الانتهاء رسميا من جميع أعمال التصحيح واعتماد النتيجة، كما سيتم إعلان النتائج الخاصة بالثالث المتوسط إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمواقع الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل تسهيل وصول الطلاب إلى نتيجة الامتحان برقم الجلوس أونلاين وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة والخروج من المنزل ويكونوا عرضه للإصابة بفيروس كورونا ومتمحورة الجديد، وفي الفقرة التالية سنستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة المتوسط الثالث وكيفية الاستعلام عنها بكل سهولة.
موقع الحصول على نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021/2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بمرحلة الثالث المتوسط والانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات لجميع الطلاب المسجلين في الصف الثالث المتوسط في العراق، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كافة النتائج ستستكون متوفرة علي موقعها لجميع محافظات العراق خلال الساعات المقبلة، وعلى جميع الطلاب اتباع الرابط المعلن للاستعلام عن النتائج وهو ما سنوضحه في الفقرة القادمة، كما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية إن نتائج الصف الثالث المتوسط لهذا العام جيدة جدا وأن نسبة النجاح عالية عن العام السابق.
خطوات التعرف علي نتائج الثالث المتوسط بالعراق
يعتبر الحصول على نتائج الامتحانات أصبح أمرا سهلاً مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أن الحصول عليها لا يستغرق دقيقة ويمكنك الحصول على نتائج من منزلك لجميع الفصول الدراسية وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا
- اختر أيقونة نتائج الاختبارات من الأيقونات المتاحة.
- لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط يجب اختياراها.
- قم بتحديد المنطقة التي ينتمي إليها الطالب وكذلك المحافظة التي ينتمي إليها.
- ومن ثم سيتم عرض ملف أمامك أنقر فوقه، واختر أيقونة تنزيل الملف.
- ومن على هاتفك المحمول قم بفتح الملف واستعلم عن نتيجتك في المرحلة الثالثة المتوسطة بكل سهولة.
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