HERE رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي ورياض الاطفال علي نظام نور 1443 برقم الهوية فى جميع المدن السعودية

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي علي نظام نور 1443، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإصدار نظام يقوم بعمليات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1444 في كافة المدارس السعودية كالخاصة والمدارس الدولية والأجنبية والمدارس الخاصة التي تعمل وفقا لبرامج دولية، لذلك يتطلع أولياء الأمور مؤخرا إلى معرفة مواعيد أو فترات تسجيل الطالب في نظام نور لعام 1443، ومن يستطيع التسجيل على هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة لنظام نور التعليمي، وكذلك كيفية التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور أو للطلاب الجدد، لذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية مرفقا بكل ما يتعلق بعملية تسجيل الطالب في نظام نور وفترات التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي ومن له إمكانية التسجيل في نظام نور برقم الهوية وهو ما سنوضحه لكم في الفقرات التالية.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي علي نظام نور 1443

التسجيل في نظام نور يتم من خلال رئيس المدرسة أو من خلال حساب نور لأولياء الأمور، حيث يتم الدخول إلى حساب ولي الأمر عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم أتباع الخطوات الإرشادية وتسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي، ويمكنك الدخول إلى نظام نور من خلال الرابط الرسمي التالي: (هنا)، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير هذا الرابط للدخول إلى نظام نور لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1444 هـ، وذلك بناء على خطة زمنية وفترات تسجيل محددة لتسجيل الذكور والإناث وسوف نتعرف عليها في الفقرة القادمة.

فترات التسجيل في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية

يتم بدأ تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم من 16 رمضان 1443 هـ، علي أن يستمر التسجيل حتى 23 رمضان 1443، بينما تسجيل الطلاب في المدارس الدولية والأجنبية والمدارس الخاصة يبدأ من 16 رمضان 1443 هـ وتستمر عملية التسجيل حتي 17 ربيع الأول 1444 هـ، بينما يبدأ تسجيل نظام نور للصف الاول الابتدائي 1443 بالمدارس الحكومية من تاريخ 7 شوال 1443 هـ وتستمر عملية التسجيل حتي 17 ربيع الأول. 1444 هـ.