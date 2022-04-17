الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من خلال موقع نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني

استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021، زاد ترقب طلاب المحافظات العراقية وأولياء أمورهم حول نتائج القبول الموازي بالعراق للعام الدراسي الجاري 2022م، فقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه جاري العمل الآن على رفع درجات الطلاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لها على شبكة الإنترنت، بعد إعلانها بأن الاستعلام عن النتائج سيكون بشكل إلكتروني، وذلك عقب رصد وتجميع الدرجات الخاصة بامتحانات الطلاب التي قدموها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر ظهورها رسميا عقب اعتمادها من الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة.

استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

حددت وزارة التربية التعليم عدد من الخطوات الواجب اتباعها بشكل صحيح، حتى يتم استخراج درجات الطلاب في امتحانات المواد التي خاضوها خلال الفترة الماضية، من أجل الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة والتي وضعت معدل قبول على الطلاب اجتياز الحد الأدنى منه حتى يتم قبولهم في الجامعات المختلفة، وقد أعلنت عنه من خلال موقع الوزارة الرسمي إلى جانب عرض المصاريف الجامعية الخاصة بكل تخصص أو كلية، حتى يستطيع أولياء الأمور والطلاب الاطلاع عليها بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات والمديريات للتعرف على المعلومات اللازمة.

خطوات استخراج نتائج التعليم الموازي بالعراق

على الطالب اتباع ما يلي من خطوات بشكل صحيح بواسطة الرقم الامتحاني الخاص به، حتى يتم الحصول على درجات كافة المواد التي قدم امتحانها، ليتم الوقوف تحديدا على الجامعة المتوافقة مع مجموعه:

على الطالب الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. من الواجهة الرئيسية للموقع يتم اختيار نتائج الطلاب. اختيار نتائج القبول الموازي 2022 اختيار المحافظة التابع لها الطالب. إدخال كافة البيانات اللازمة من الرقم الامتحاني الخاص بالطالب واسمه بالكامل. يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة ليظهر ملف بي دي أف شامل كافة درجات الطلاب.

مع خالص التمني بالنجاح والتوفيق لجميع طلاب تلك المرحلة الهامة من مشوار الطالب التعليمي.