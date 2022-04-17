الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لدعم المتضررين من الحرب الروسية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي خصص 50 مليون يورو إضافية في التمويل الإنساني لدعم المتضررين من الحرب الروسية، بما في ذلك 45 مليون يورو للمشاريع الإنسانية في أوكرانيا و5 ملايين يورو لمولدوفا، وذلك حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها.

ونقلت الصحيفة عن البيان، أنه مع استمرار القتال العنيف والضربات الصاروخية في تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، تظل الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا مرتفعة للغاية، وعلى الرغم من صعوبة الحركة والأمن، يقدم شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني المساعدة للأشخاص المعرضين للخطر في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية حتى الآن 143 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا إضافيًا قدره 50 مليون يورو في التمويل الإنساني لدعم الأشخاص المتضررين من الحرب الروسية على أوكرانيا، بما في ذلك 45 مليون يورو للمشاريع الإنسانية في أوكرانيا و5 ملايين يورو لمولدوفا، وبذلك يرتفع إجمالي تمويل المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي استجابة للحرب إلى 143 مليون يورو، وهذا التمويل هو جزء من حزمة الدعم البالغة 1 مليار يورو التي تعهدت بها المفوضية الأوروبية في حدث التعهدات العالمي الأسبوع الماضي «الوقوف من أجل أوكرانيا».

وأوضح البيان، أن هذا التمويل الجديد يعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا من خلال توفير الخدمات الطبية الطارئة، والوصول إلى مياه الشرب نظيفة، فضلا عن المأوى والحماية، والمساعدة النقدية، والدعم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي وقت سابق، حثت رئيسة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على إمداد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة على وجه السرعة، واقترح أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة يمكن أن تستهدف سبيربنك الروسي.

وقالت أورسولا فون دير لاين لصحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية: «ينطبق هذا على جميع الدول الأعضاء؛ لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن لأوكرانيا البقاء في معركتها الدفاعية الحادة ضد روسيا».