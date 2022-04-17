زيلينسكى يتعهد بمقاومة قوية للهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى على أن أوكرانيا تستعد للمقاومة بقوة ضد الهجوم الروسى واسع النطاق المتوقع فى إقليم دونباس بشرق البلاد، بعد أن وجهت القوات الروسية تركيزها فى الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال قوات ومعدات إلى شرق أوكرانيا استعداداً لذلك.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكد زيلينسكى فى مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سى إن إن" التلفزيونية الأمريكية "لن نتنازل عن أرضنا" مشيراً إلى أن هذه المعركة "قد تؤثر على مسار الحرب بأكملها".

وأضاف زيلينسكى "بالنسبة لنا، المعركة من أجل دونباس مهمة للغاية. مهمة لأسباب مختلفة. لأسباب السلامة أولاً للجميع. تشكيلتنا القائمة فى دونباس واحدة من أفضل وأكبر تشكيلاتنا العسكرية، وتريد روسيا تطويقها والقضاء عليها".

وأضاف عن هذه المجموعة "هى 44 ألف رجل عسكرى محترف نجوا من حرب كبيرة منذ بداية عام.2014 هذا هو السبب فى أن من المهم جدا لنا الحفاظ على ذلك الجزء من جيشنا، هى واحدة من أقوى التشكيلات".

وذكر "هذه المعركة يمكن أن تحدث، لذا ستكون هناك العديد من المعارك ولا نعرف كم ستستغرق من الوقت، ويمكن أن تؤثر على مسار الحرب بأسرها". وأضاف زيلينسكى أنه على الرغم من أن القوات الأوكرانية تقاوم الهجمات الروسية على مدن مثل كييف وتشرنيهيف، فإنه إذا انتصر الروس فى دونباس، "فيمكنهم المضى أكثر نحو كييف".

وقال زيلينسكى إن الحوار مع روسيا، إذا كان هذا ممكناً، لكنه صعب بسبب الفظائع التى ارتكبت فى بلدة بوتشا وأجزاء أخرى من البلاد مضيفا "مجتمعنا لا يرغب فى الاستمرار فى المحادثات".. لقد كانت "مأساة كبيرة".

وجدد زيلينسكى دعواته للغرب لإرسال المزيد من المعدات العسكرية للجيش الأوكرانى فى أقرب وقت ممكن.