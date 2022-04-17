نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر السعودية 1443 لموظفي القطاعين الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر السعودية 1443 من الأكثر بحثًا خلال الأيام الخالية تزامنًا مع حلول منتصف شهر رمضان الكريم واقتراب انقضائه على خير واقتراب حلول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يحصل كل من موظفي القطاعين الحكومي والخاص المملكة العربية السعودية على إجازة مدفوعة الأجر، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني موعد بدء وانتهاء الإجازة.

موعد عيد الفطر المبارك 1443

بدء شهر رمضان الفضيل هذا العام في الثاني من شهر أبريل 2022 م، وأكدت الحسابات الفلكية أنه كامل يستمر 30 يوم.

وبناءً عليه فإن الشهر الكريم ينتهي يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 م.

وأن يوم 2 مايو هو الأول من شوال والموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر السعودية 1443

يحصل الموظفين في المملكة العربية السعودية على عطلة عيد الفطر المبارك مدفوعة الأجر دون خصم من الراتب الأساسي.

مع العلم أنه في حالة تطلب المصلحة أو الهيئة استمرار العمل في أيام الإجازات الرسمية، يتم احتساب الساعة بساعة ونصف تقديرًا لجهود الموظفين.

إجازة العيد للقطاع الحكومي

ينص قانون العمل السعودي على منح موظفي القطاع الحكومي عطلة عيد الفطر لمدة عشرة أيام متتالية.

حيث تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 25 رمضان الذي يوافق 26 من مايو 2022 م.

وتنتهي يوم الجمعة 5 من شهر شوال الذي يوافق 6 مايو 2022.

إجازة العيد للقطاع الخاص في السعودية

بينما ينص القانون على منح العاملين بالقطاع الخاص عطلة العيد لمدة أربعة أيام متصلة.

وبناءً عليه تبدأ الإجازة يوم 29 من رمضان الموافق 30 من أبريل الجاري.

على أن تنتهي يوم 3 من شوال الموافق 4 أبريل 2022.

موعد إجازة العيد للطلاب في المملكة 1443

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بشكل رسمي عن منح الطلاب في جميع المراحل التعليمية عطلة العيد هذا العام لمدة 14 يوم متواصل.

حيث تبدأ الإجازة يوم 24 من شهر رمضان 1443 الموافق 26 من أبريل 2022 م.

تنتهي الإجازة يوم 7 من شهر شوال 1443 هـ الذي يوافق 8 من مايو المقبل 2022 م.

بذلك نكون انتهينا من توضيح موعد إجازة عيد الفطر السعودية 1443 لكل من موظفي القطاع الخاص، جميع الهيئات الحكومية، والطلاب في جميع المراحل الدراسية.