تمويل سيارة بدون دفعة أولى وأقل قسط شهري يسدد بعد 90 يوم

تمويل سيارة بدون دفعة أولى عروض السيارات الجديدة في شهر رمضان من شركة دار الائتمان السعودي وهي شركة ذات سمعة طيبة تعمل وفق أحكام الدين الإسلامي تخضع تحت هيئة رقابية شرعية معتمدة من البنك المركزي السعودي، توفر الشركة مجموعة من الحلول التمويلية بصورة سهلة تطرح سيارات شيفروليه و جي أم سي وغيرهم حسب العرض المتاح حالياً، التمويل التأجيري بدون مقدم ولا رسوم إدارية يتم طرح العرض من خلال مجموعة اختيارات في السداد بأنظمة متنوعة لكي تناسب أكبر عدد من العملاء على أن يكون القسط الشهري مناسب مع الدخل ولابد احتساب الالتزامات الشهري لكي لا يتعرقل في سداد الأقساط حتى انتهاء المدة المتفق عليها.

مميزات تمويل سيارة بدون دفعة أولى شركة دار الائتمان السعودي

شركة دار الائتمان السعودي توفر تمويل تأجير السيارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تعطي حرية اختيار العميل مدة سنوات السداد بأقساط ميسرة.

تقدم الشركة عرض تمويل سيارة بدون نسبة مرابحة والسداد على 3 دفعات بحيث يتم دفع 50% فوراً.

عرض 25 /25 يسدد على سنتين أو اختر عرض 25% لمدة 3 سنوات قرض بدون رسوم.

قرض بدون كفيل غارم ميسر.

سيارات بأحدث موديلات وطرازات 2021 -2022م.

عروض تمويل بدون مقدم وسداد أول قسط بعد 3 شهور.

خدمات نا بعد البيع.

شروط تمويل السيارات شركة دار الائتمان السعودي

أن يكون العميل على رأس عمل حكومي أو خاص. لا يقل الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي. لأن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة وقت سداد آخر دفعة بحسب الفترة المحددة. التمويل يتم لمن يتواجد في الموقع الجغرافي لفروع الشركة بالمملكة.

كيفية طلب تمويل سيارة بدون مقدم من شركة دار الائتمان السعودي

من خلال موقع شركة دار الائتمان السعودي تعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات وذلك عليك اختيار نوع المركبة التي تريدها وتعبئة البيانات المطلوبة، بعد سوف يتم التواصل معك لتحديد موعد في إحدى فروع الشركة القريبة منك ولابد من إحضار المستندات المطلوبة والتي تشمل (بطاقة هوية وطنية سارية – رخصة قيادة سارية – تعريف بالراتب يوضح تفاصيل الدخل – عنوان السكن) وأي مستندات أخرى يمكن الاستفسار عبر رقم 8002442228.