نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الملكي في رمضان 1443 عن السجناء.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة العفو الملكي في رمضان 1443 من الأكثر بحثًا تزامنًا مع الشهر المبارك، حيث أن العفو عن السجناء هو مبادرة يأمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كل عام في شهر رمضان المبارك لإدخال السرور على قلوب بعض السجناء وأسرهم، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني طريقة التقديم والشروط اللازم توافرها للحصول على العفو.

العفو الملكي في رمضان

العفو الملكي هو عبارة عن قرار يتم إصداره رسميًا من خلال مرسوم ملكي خلال شهر رمضان الفضيل.

حيث يتم العفو عن عدد من السجناء المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لإدخال السرور عليهم وعلى أفراد أسرهم.

مع العلم أن العفو يشمل السجناء ممن تتراوح أعمارهم من 18 عام حتى 60 عام، كما يشمل ذوي الإعاقات والمسنين.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن موعد العفو عن السجناء في رمضان هذا العام.

شروط الحصول على العفو الملكي في رمضان

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في السجين حتى يحصل على العفو في رمضان، والتي تتمثل فيما يلي:-

يشترط أن يكون السجين قد قضي نصف المدة المحكوم بها عليه على الأقل.

كما يشترط أن يكون السجين معروف بالسمعة الطيبة وحسن السلوك.

تعهد السجين أنه لن يرتكب أي أخطاء أخرى وأن يعود إلى حياته الطبيعية مع الالتزام بالسلوك الطيب.

كما يجب أن يتعهد أنه لن يقوم بإرتكاب أي جرائم أو أعمال تتنافى مع الأخلاق والقانون والشرع.

يخضع السجين الحاصل على العفو إلى فترة مراقبة من قبل الشرطة لضمان عدم عودته إلى الأفعال المنافية للقانون.

كما يجب أن يلتزم بكافة القواعد التي أقرتها مصلحة السجون بخصوص الحاصلين على العفو في السعودية.

ألا يكون السجين من مرتكبي جرائم القتل وإزهاق النفس.

يشمل السجناء ممن ارتكبوا جرائم معلوماتية، المتورطين في قضايا السرقة، وشيكات بدون رصيد.

خطوات التقديم للحصول على العفو 1443

هناك خطوات يتم إتباعها حتى يحصل السجين على العفو، والتي تتمثل فيما يلي:-