نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض stc للاجهزة الذكية أقساط أهم الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي
عروض stc للاجهزة الذكية أقساط يبحث عنها المستخدمين من داخل المملكة لامتلاك الجهاز الذي يحتاجون إليه دون سداد كامل قيمته نقدًا، فبمجرد توافر شروط تقسيط stc في العميل يتاح له تقسيط جوالات والاختيار من بين عدد كبير من الأجهزة، ولعل من أكثر العروض تميزًا ايفون 12 برو stc أقساط وكذلك يمكن الاستفادة من تقسيط جوالات stc ايفون 13 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض stc للاجهزة الذكية أقساط وطريقة الحصول عليها.
عروض stc للاجهزة الذكية أقساط
يتم توفير عروض stc للاجهزة الذكية أقساط على عدد كبير من الأجهزة المتعددة والتي من أهمها أجهزة الجوال من نوع ابل ايفون، وكذلك أجهزة سامسونج وهواوي والتي تعد من أكثر الأجهزة استخدامًا داخل المملكة كل هذا يمكن الحصول عليه من خلال عروض التقسيط التي يتم توفيرها من قبل شركة stc وشركة كوارا للتمويل.
شروط تقسيط جوالات Stc
تضمنت الشروط التي قامت الشركة بوضعها ما يلي:
- قيام العميل بتسجيل البيانات الخاصة به عن طريق موظف الشركة.
- يبدأ قبول طلب التقسيط من العملاء بدءً من عمر 21 عامًا إذا كانوا من السعوديين، أما الغير سعوديين فيبدأ قبول الطلبات من سن 25 عام.
- يستطيع العميل تقسيط الجوالات التي يبدأ سعرها من 4000 ريال، مع ضرورة ألا تزيد قيمة الجوال المراد شرائه عن 30 ألف.
- في حالة عدم تعارض الشروط الموضوعة مع اختيارات العميل فيتاح له اختيار فترة التقسيط بدءً من 6 أشهر وحتى 36 شهر.
- يتم إضافة قيمة هامش الربح على العميل عن كل سنة بنسبة 24%.
- للشركة حق رفض طلب التمويل في إذا كان سجل العميل الائتماني به تعثرات.
كيف اطلب جوال من stc
ينبغي على راغب تقسيط الجوالات من الشركة أن يلتزم بالمرور بالخطوات التالية:
- التوجه إلى موقع شركة stc الرسمي.
- النقر على تعبئة طلب التمويل، ومن ثم يتم ملئ المعلومات المتمثلة في الاسم ثلاثيًا، وكذلك رقم الهوية أو الإقامة، وبعض المعلومات الأخرى المتعقلة بالقطاع الوظيفي، ومن ثم النقر على إرسال.
- تعمل الشركة على مراجعة طلبك ومعاودة الاتصال بك مرة أخري لتحديد طريقة وموعد استلام الجهاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض stc للاجهزة الذكية أقساط أهم الشروط وطريقة التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.