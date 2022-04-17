عروض stc للاجهزة الذكية أقساط أهم الشروط وطريقة التقديم

عروض stc للاجهزة الذكية أقساط يبحث عنها المستخدمين من داخل المملكة لامتلاك الجهاز الذي يحتاجون إليه دون سداد كامل قيمته نقدًا، فبمجرد توافر شروط تقسيط stc في العميل يتاح له تقسيط جوالات والاختيار من بين عدد كبير من الأجهزة، ولعل من أكثر العروض تميزًا ايفون 12 برو stc أقساط وكذلك يمكن الاستفادة من تقسيط جوالات stc ايفون 13 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض stc للاجهزة الذكية أقساط وطريقة الحصول عليها.

عروض stc للاجهزة الذكية أقساط

يتم توفير عروض stc للاجهزة الذكية أقساط على عدد كبير من الأجهزة المتعددة والتي من أهمها أجهزة الجوال من نوع ابل ايفون، وكذلك أجهزة سامسونج وهواوي والتي تعد من أكثر الأجهزة استخدامًا داخل المملكة كل هذا يمكن الحصول عليه من خلال عروض التقسيط التي يتم توفيرها من قبل شركة stc وشركة كوارا للتمويل.

شروط تقسيط جوالات Stc

تضمنت الشروط التي قامت الشركة بوضعها ما يلي:

قيام العميل بتسجيل البيانات الخاصة به عن طريق موظف الشركة.

يبدأ قبول طلب التقسيط من العملاء بدءً من عمر 21 عامًا إذا كانوا من السعوديين، أما الغير سعوديين فيبدأ قبول الطلبات من سن 25 عام.

يستطيع العميل تقسيط الجوالات التي يبدأ سعرها من 4000 ريال، مع ضرورة ألا تزيد قيمة الجوال المراد شرائه عن 30 ألف.

في حالة عدم تعارض الشروط الموضوعة مع اختيارات العميل فيتاح له اختيار فترة التقسيط بدءً من 6 أشهر وحتى 36 شهر.

يتم إضافة قيمة هامش الربح على العميل عن كل سنة بنسبة 24%.

للشركة حق رفض طلب التمويل في إذا كان سجل العميل الائتماني به تعثرات.

كيف اطلب جوال من stc

ينبغي على راغب تقسيط الجوالات من الشركة أن يلتزم بالمرور بالخطوات التالية: