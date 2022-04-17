نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صرف إعانات الامراض من الضمان الاجتماعي والامراض المشمولة فى الضمان 1443 في المقال التالي

شروط صرف اعانات الامراض من الضمان الاجتماعي والامراض التي يغطيها الضمان 1443 حيث يتم صرف اعانة لأصحاب بعض الامراض التي يستهدف الضمان الاجتماعي المصابين بتلك الامراض عن طريق صرف اعانة لتلك الفئات لمساعدتهم على مصاريف العلاج الخاصة بتلك الامراض نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الأشخاص مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث تولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلك الفئات من أصحاب الامراض عناية ورعاية خاصة ويتم دعمهم ماليا وصرف اعانة الامراض من الضمان الاجتماعي بشكل منتظم ولكن هناك شروط اعانات الامراض من الضمان للمستفيدين من تلك الاعانة الشهرية يجب ان تتوافر لدى المستفيد قبل تقديم طلب الحصول على إعانة الامراض من الضمان الاجتماعي 1443. الامراض التي يقدم لها الضمان الاجتماعي دعم اعانة الامراض ويغطيها أولا اعانة مصابي امراض الانف والاذن والحنجرة.

ثم اعانة امراض القلب والدورة الدموية.

أيضا اعانة أصحاب الامراض المعدية.

كذلك اعانة الضمان لمرضي الجهاز الحركي.

ثم امراض الجهاز العصبي.

بالإضافة الى دعم مرضي الدم والجهاز الهضمي وارماض الغدد.

كذلك دعم مرضي السكري لكل درجاته.

ثم اعانة مرضي العظام.

أيضا دعم مرضي العيون والمسالك البولية والامراض الجلدية.

كذلك مرضي السرطان والصدر والجهاز التنفسي والامراض الغير معدية.

ثم مرضي الفم والاسنان والامراض النادرة والعقلية. شروط الحصول على اعانات الامراض من الضمان الاجتماعي أولا يجب ان يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومسجل فى الضمان.

كذلك يجب تقديم ما يثبت إصابته بأحد الأمراض التي يغطيها الضمان الاجتماعي.

وبعد ذلك يتم عرضة على كومسيون طبي من قبل الضمان الاجتماعي لتحديد قيمة الاعانة وفق العلاج للحالة المرضية للمستفيد.

كذلك لا يجب ان يتجاوز راتب المستفيد من اعانة الامراض من الضمان عن أربعة الاف ريال شهرياً.

ثم يجب ان لا يزيد عمر المستفيد عن ستون عاماً.

أيضا فى حالة وفاة المستفيد يتم تقديم دعم الشهر الذى توفي فيه المستفيد الى ورثته وبعد ذلك يتوقف الدعم من الشهر التالي. سبب توقف دعم اعانة الأمراض من الضمان الاجتماعي أولا فى حالة ان تجاوز راتب المستفيد من اعانة المرض عن الحد المانع المقدر بأربعة الاف ريال شهرياً.

كذلك فى حالة ان توفي المستفيد.

أيضا فى حالة ان قام المستفيد بالتسجيل فى احد دور رعاية المسنين.

ثم فى حالة إقامة المستفيد فى احد المستشفيات العامة لمدة ستة اشهر فى عام واحد.

بالإضافة الى ان تم قيد المستفيد فى مركز التأهيل.

كذلك فى حالة اذا تم تحديث بيانات المستفيد من اعانة الامراض من الضمان الاجتماعي. عمر شويل - جدة شروط صرف إعانات الامراض من الضمان الاجتماعي والامراض المشمولة فى الضمان 1443 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط صرف إعانات الامراض من الضمان الاجتماعي والامراض المشمولة فى الضمان 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.