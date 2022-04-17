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عمر شويل - جدة رابط نظام نور خطوات تسجيل الطلاب الجدد 1444 الصف الأول الابتدائي، بدأ العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية الاستعلام عن نظام نور ولي الأمر من أجل تسجيل الطلاب الجدد 1444 طلاب الفصل الأول الابتدائي، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن فتح باب التسجيل طلاب الجدد طلاب الفصل الأول الابتدائي في كافة المدارس في المملكة العربية السعودية.
نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1444
وبحسب ما أشارت إليه وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية فإنه سيتعين على أولياء الأمور تسجيل حساب ولي الأمر في نظام نور التعليمي في حال عدم وجود حساب ولي الأمر من قبل على نظام نور، وذلك حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل الطلاب التابعين لهم على نظام نور التعليمي تمهيداً لإلحاقهم بالمدارس التس يرغب أولياء الأمور إلحاق الطلاب التابعني لهم بها.
وتوفر طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي الوقت والجهد على أولياء الأمور، حيث كان يلزم في الماضي أن يذهب ولي الأمر إلى المدرسة ومن ثم إرفاق المستندات الخاصة بالطالب من أجل أن يلتحق بالمدرسة، إلا أن كل هذا أصبح يتم بصورة إلكترونية من خلال نظام نور التعليمي.
خطوات تسجيل الطلاب الجدد 1444 عبر نظام نور
ومن أجل أن يقوم أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي فكل ماعليكم هو تسجيل حساب جديد لولي الأمر على نظام نور التعليمي في حال عدم وجود من قبل لولي أمر الطالب على نظام نور التابع لوزارة التعليم ومن ثم اتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى نظام نور التعليمي عبر زيارة noor.moe.gov.sa.
- القيام بالضغط على تسجيل ولي أمر جديد في حال عدم وجود حساب لولي أمر الطالب.
- القيام بتسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال حساب ولي الأمر من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق الذي يظهر لكم على الشاشة، ومن ثم الضغط على رز تسجيل الدخول.
- بعد أن يتم تسجيل الدخول بنجاح إللى نظام نور التعليمي من خلال حساب ولي الأمر يبدأ ولي الأمر في تسجيل بيانات الطالب التابع له من خلال تابة الطلاب التابعين، ومن ثم يتأكد من صحة كافة البيانات الخاصة بالطالب.
- بعد ذلك يوم ولي الأمر باختيار المدارس التي يرغب في إلحاق الطالب التابع له بها.
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