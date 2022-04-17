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عمر شويل - جدة رابط نظام نور خطوات تسجيل الطلاب الجدد 1444 الصف الأول الابتدائي، بدأ العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية الاستعلام عن نظام نور ولي الأمر من أجل تسجيل الطلاب الجدد 1444 طلاب الفصل الأول الابتدائي، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن فتح باب التسجيل طلاب الجدد طلاب الفصل الأول الابتدائي في كافة المدارس في المملكة العربية السعودية.

نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1444

وبحسب ما أشارت إليه وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية فإنه سيتعين على أولياء الأمور تسجيل حساب ولي الأمر في نظام نور التعليمي في حال عدم وجود حساب ولي الأمر من قبل على نظام نور، وذلك حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل الطلاب التابعين لهم على نظام نور التعليمي تمهيداً لإلحاقهم بالمدارس التس يرغب أولياء الأمور إلحاق الطلاب التابعني لهم بها.

وتوفر طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي الوقت والجهد على أولياء الأمور، حيث كان يلزم في الماضي أن يذهب ولي الأمر إلى المدرسة ومن ثم إرفاق المستندات الخاصة بالطالب من أجل أن يلتحق بالمدرسة، إلا أن كل هذا أصبح يتم بصورة إلكترونية من خلال نظام نور التعليمي.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد 1444 عبر نظام نور

ومن أجل أن يقوم أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي فكل ماعليكم هو تسجيل حساب جديد لولي الأمر على نظام نور التعليمي في حال عدم وجود من قبل لولي أمر الطالب على نظام نور التابع لوزارة التعليم ومن ثم اتباع الخطوات التالية