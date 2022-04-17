منصة سلفة تمنح قرض بقيمة 5 آلاف ريال في أقل من دقائق ورابط التقديم

تعد منصة سلفة من أشهر المنصات الإلكترونية التي تقدم قروض سريعة للأشخاص المستحقين الأكثر احتياجاً، فالهدف من هذه القروض هو مساعدة الأسر الفقيرة على التغلب على الظروف الصعبة والمشاكل التي يمكن أن يواجهها نتيجة الضغط في الفترة الأخيرة، وتتميز قروض سلفة بإنها مرنة وتتم وفقاً لإجراءات سريعة، وتصل قيمة القرض إلى حوالي 5 آلاف ريال سعودي ويتميز بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد التقديم للحصول على القرض، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعي موقعنا كيفية التقديم والحصول على القرض بالخطوات ومميزاته.

قرض منصة سلفة 5 آلاف ريال:

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول تمويل وقرض سلفة السريع في أقل من دقائق، فقد أعلنت منصة سلفة الإلكترونية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن منح قرض سريع في أقل من دقائق تصل قيمته إلى 5 آلاف ريال سعودي كحد أقصى ويبدأ من ألف ريال سعودي، ويتميز القرض بإنه لديه العديد من المميزات التي يستفاد منها بمجرد الحصول عليها، ونعرض من خلال هذا المقال خطوات كيفية الحصول على القرض في أقل من دقائق ورابط التقديم.

مميزات تمويل منصة سلفة:

عند الحصول على قرض أو تمويل منصة سلفة الإلكترونية يتميز الشخص المستفيد بالعديد من المزايا التي يمكن الحصول عليها بمجرد الانتهاء من إجراءات التقديم، ونظراً لرغبة المتقدمين في معرفة مزايا تمويل منصة سلفة ، نعرض من خلال هذا المقال مميزات تمويل وقرض سلفة وهذه المميزات هي:

له هامش ربحي

يمكن الحصول على القرض بكل سهولة ويسر

يتم السداد على فترات مرنة من خلال نظام التقسيط

فترة السداد بحد أقصى 6 أشهر

يتم بدون رسوم إدارية

تابع لإشراف البنك المركزي السعودي

كيفية التقديم للحصول على قرض سلفة 5 آلاف ريال: