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عمر شويل - جدة سجل في نظام نور لطلاب الابتدائي 2022 / 1444 من هنا، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إجراءات تسجيل أول مدرسة نور الابتدائية نظام 1444 من 6 سنوات إلى 11 سنة و 3 أشهر لمختلف الفئات وجميع المدارس والمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

نظام نور للصف الأول الابتدائي بحفظ القرآن

وزارة التربية والتعليم تحفظ القرآن في مواعيد تسجيل المدارس الخاصة والأجنبية والعالمية، مدرسة تعلم أن الوزارة قد أعلنت عن خطة.

تشمل هذه الخطة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات وأكثر من 90 يومًا، والأطفال دون سن 11 شهرًا حتى 3 أشهر.

خلال الفصل الثاني يؤكد قدرة الطالب على تنمية المهارات، ويجب أن تكون روضة الأطفال التي تعلمها طفلك واحدة من رياض الأطفال المعتمدة من الوزارة.

خطوات التسجيل في نظام نور لطلاب الابتدائية 2022/1444

سجل في نظام نور لطلاب الابتدائي، يتم تسجيل الطلاب الجدد من خلال نظام نور في حساب والديهم أو من خلال المستخدم الرئيسي للمدرسة باتباع خطوات التسجيل أدناه.

قم بتسجيل الدخول إلى نور 1444 من هنا.

انقر فوق الارتباط تسجيل كوالد جديد على الشاشة الرئيسية.

أدخل التفاصيل المطلوبة “تسجيل الوالدين + اسم المستخدم الموصى به” وانقر على “التالي”.

أدخل المعلومات في صفحة تأكيد الأب والابن “رقم الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة + العلاقات الطلابية + تاريخ الميلاد” وانقر على “تأكيد”.

أرسل كلمة المرور الخاصة بحسابك إلى الرقم المسجل في نظام نور.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

أدخل كلمة المرور الجديدة وأكدها، وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني وانقر فوق حفظ لتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

شروط تسجيل في نظام نور 1444

يمكن تسجيل الطلاب الجدد من خلال نظام نور للعمر وفق الشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم، يجب على الطلاب إكمال 90 يومًا على الأقل وتحت سن 6 سنوات حتى 11 عامًا و 3 أشهر كحد أقصى.

موعد تسجيل الصف الاول الابتدائي

تنشر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مواعيد التسجيل لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لعام 1444 من خلال حسابات تويتر الرسمية، حيث يتم تسجيل مختلف المدارس الحكومية والأجنبية والمدارس الخاصة لجميع خريجي رياض الأطفال من خارج المملكة العربية السعودية، وطلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مواعيد التسجيل في نظام نور كما يلي: