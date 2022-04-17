فعلتها مصر فى 6 أيام.. تعويم سفينة إيفرجرين جانحة بأمريكا بعد أكثر من شهر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "CNBC" الأمريكية، أن عملية التعويم استلزمت إزالة 400 حاوية من أصل 4900 حاوية على السفينة لخفض حمولتها وتسهيل مرورها.

وقارنت القناة الأمريكية، بين الفترة التى استلزمتها جهود التعويم للسفينة بالخليج الأمريكى وجهود تعويمها بقناة السويس، حيث أشارت إلى الجهود المصرية التى تمكنت من تعويم سفينة إييفرجيفن بعد 6 أيام فقط من جنوحها بقناة السويس.

جدير بالذكر أن الحادث جاء بعد عام تقريبًا من جنوح سفينة الحاويات، التى يبلغ وزنها 200 ألف طن، "إيفرجيفن" المملكوكة لنفس الشركة، فى قناة السويس أثناء عاصفة رملية، مما أدى إلى إغلاق الممر المائى الرئيسى لمدة ستة أيام، مما أدى إلى تأخر أكثر من 400 سفينة بسبب الحادث.

وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية، قالت إن سفينة الحاويات "إيفر فورورد" المملوكة لشركة "إيفرجرين" عالقة فى خليج تشيسابيك بالقرب من ميناء بالتيمور الأمريكى، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة فى الخليج.

وقالت الشركة فى رسالة نصية إن، إيفرجرين رتبت للغواصين لتفقد السفينة بحثًا عن أى أضرار وتشارك فى جهود منسقة لإعادة تعويم السفينة.