السودان: الفشقة سودانية وعلى إثيوبيا الكف عن ادعاء احتلالها من قبلنا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية السودانى المكلف على الصادق، أن الفشقة (فى ولاية القضارف شرق السودان) أرض سودانية، مطالبا الإثيوبيين بالكف عن ادعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم فى أى مفاوضات فى هذا الشأن.





وبحث وزير الخارجية السودانى على الصادق، اليوم، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقى هنا تيتيه، القضايا التى تقع ضمن تفويضها، خاصة الأوضاع فى منطقة آبيى (بين السودان وجنوب السودان)، والسلام فى جنوب السودان، والعلاقات السودانية الإثيوبية على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة وفى منطقة الفشقة الحدودية. وقال الصادق إن حالة العلاقات الجيدة والمستقرة بين الخرطوم وجوبا قد تكون عاملا مساعدا فى تهدئة الأوضاع فى آبيى مما يبعث الآمال فى التوصل لحل سلمى متفق عليه. وعن سد النهضة، أكد أن المفاوضات والحوار هما الحل الأمثل لتسوية الخلاف فى وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.

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