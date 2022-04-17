الدفاع الروسية: تدمير 44 منشأة عسكرية فى أوكرانيا وإسقاط مقاتلتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن سلاح الجو الروسى دمر 44 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوى مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج -29 فى منطقة خاركوف بأوكرانيا.





وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف إن سلاح الجو دمر 44 منشأة عسكرية أوكرانية، مشيرا إلى أن المنشآت المدمرة شملت مقران للقيادة وأنظمة "إس -300 المضادة للطائرات، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية. وأضاف كوناشينكوف أن الضربات الجوية الروسية أسفرت عن تدمير 3 مستودعات للصواريخ وأسلحة المدفعية و23 لتجمع الجنود والمعدات موقعا العسكرية الأوكرانية. ولفت الناطق باسم الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات لتخزين الوقود والذخيرة بصواريخ عالية الدقة فى منطقتى بارفينكوفو ودوبروبول السكنيتين. وعلى صعيد متصل، قال كوناشينكوف: "تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين طراز ميج -29 بواسطة أنظمة الدفاع الجوى الروسية فى المنطقتين السكنيتين فيدوروفكا وزافودى فى مقاطعة خاركوف". وأشار كونادينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من منطقة بريوبرازينسكوى السكنية فى مقاطعة بافلوجراد ".

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