وقفات شعبية في عدد من محافظات الاردن دعما للاقصى .. صور

دوت الخليج :- نفذ المئات من الاردنيين في عدد من محافظات المملكة , مساء السبت , وقفات شعبية نصرة للاقصى ودعما للمرابطين . وهتف المشاركون ضد الاحتلال ونصرة لفلسطين والاقصى والغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي . صور من فعاليات الكرك : صور من فعاليات الوحدات : صور من فعالية العقبة : صور من فعالية الرصيفة :

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