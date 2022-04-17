شروط تسجيل طلاب رياض الأطفال يتم الكتروانيا من خلال منصة نور التعلمية، ويجب لولي الأمر إنشاء حساب على نظام نور، وذلك لكي يتم الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام، حددت وزارة التعليم السعودية كافة أعمار القبول في الروضات الحكومية، وقد قسمت الوزارة أعمار الطلاب إلى ثلاثة مستويات، يوجد العديد من الروضات التي يجب على أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، مراعاة تسجيل أبنائهم فيها، وذلك كونها هي روضات معتمدة من قبل نظام نور التعليمية، وقد أسهم نظام نور التعليمي في توفير الوقت والجهد للطلاب والطالبات والمعلمين، وكما سهّل النظام على أولياء الأمور المهام التعليمية الخاصة بأبنائهم، ويمكن معرفة خطوات رصد الدرجات من نظام نور وخدمة تسجيل الطلاب المستجدين بشكل إلكتروني.

يشمل التسجيل الإلكتروني كافة الروضات الأهلية والحكومية، أما التسجيل في الروضات الحكومية متاح فقط للسعوديين والتسجيل في الروضات الأهلية متاح للسعوديين والغير سعوديين، التسجيل في الروضة غير متاح إلا بعد دخول الشواغر والموافقة عليها، ثم تفعيل التسجيل إذ كانت المدرسة في حالة غير مزدحمة يتم القبول فوراً، وتكون الأولوية لمن قام بالتسجيل أولاً: كما ان التسجيل للروضات متاح طوال العام الدراسي.

شروط تسجيل طلاب رياض الأطفال بمنصة نور التعلمية

لا تقبل المدارس الحكومية السعودية إلا حاملي الجنسية السعودية فقط. على الطالب أن يتجاوز عمره الثلاث أعوام. يجب التأكد من تسجيل الطالب وتحديث بياناته بدفتر العائلة. تعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من توافر كافة المستندات والأوراق الرسمية. تقديم الأوراق الخاصة بالتسنين، وشهادة الميلاد. لا يتم قبول الطلبات بعد إغلاق باب التقديم. يجب اجتياز الفحص الطبي، للتأكد من عدم وجود أي مرض معدي، ويتم تسجيل التاريخ الطبي للطالب.

البيانات اللازامة لتسجيل طلاب رياض الاطفال

تسجيل صلة القرابة التي تربط بين الطفل وولي الأمر. ادخال رقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني أو رخصة الإقامة سواء الخاصة بولي الأمر أو الخاصة بالطالب. تسجيل العنوان الوطني الخاص بالطالب وتاريخ الميلاد لتحديد سن الطالب. يجب على ولي الأمر تسجيل بيانات الوظيفة بشكل تفصيلي. يتم تسجيل التواريخ كاملة بالتاريخ الميلادي والتاريخ الهجري. إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول. التواصل مع ولي الأمر عن طريق الرسائل النصية على الرقم المحمول أو عبر رسائل البريد الإلكتروني.

أعمار القبول في رياض الأطفال