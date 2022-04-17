الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج29

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، مساء اليوم الأحد: "لقد إسقطنا مقاتلتين أوكرانيتين من نوع "ميج - 29" بواسطة أنظمة الدفاع الجوى الروسية فى المنطقتين السكنيتين "فيدوروفكا" و"زافودى" فى مقاطعة خاركوف بأوكرانيا".
وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كذلك بالقرب من منطقة "بريوبرازينسكوى" السكنية فى مقاطعة بافلوجراد".
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