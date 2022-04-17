روسيا تستدعى السفير الإسرائيلى بسبب تصريحات مسيئة

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها استدعت سفير إسرائيل لديها أليكس بن تسفى، بعد إدانة وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد العملية الروسية فى أوكرانيا.
كما يأتى القرار بعد دعم إسرائيل قرار الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان.
ووفقاً لموقع I24 News، فقد أوضح رئيس القسم الأوروبى الآسيوى فى وزارة الخارجية الإسرائيلية جيرى كورن للروس بأنهم يصوتون ضد إسرائيل بشكل مستمر فى الموضوع الفلسطينى بالأمم المتحدة، ولذلك لا يوجد ما يمنع إسرائيل من التصويت لصالح تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان.
وكانت روسيا قد هاجمت إسرائيل واتهمتها بمحاولة استغلال الحرب فى أوكرانيا لتشتيت الانتباه عن "الاحتلال للضفة الغربية والحصار على قطاع غزة".
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