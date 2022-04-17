تشلسي يجتاز بالاس بسهولة ويواعد ليفربول في نهائي الكأس

تأهل تشلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس في نصف النهائي، بفضل هدفين في الشوط الثاني.
وتقدم البديل روبن لوفتوس تشيك بالهدف الأول لتشلسي في الدقيقة 65، وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى.
وسيلعب الفريق الأزرق في نهائي مثير أمام ليفربول، الذي فاز 3-2 على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى بقبل النهائي السبت.
ويقام النهائي يوم 14 مايو المقبل، في إعادة لنهائي كأس الرابطة خلال الموسم الجاري الذي جمع الفريقين ذاتهما.
وخسر تشلسي أمام ليفربول بركلات الترجيح، عقب التعادل من دون أهداف، ليحرز كأس الرابطة في 27 فبراير الماضي.
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