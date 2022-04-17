نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مكرمة الضمان في رمضان 2022 وشروط الحصول على اكرامية الملك سلمان في المقال التالي
متى موعد مكرمة الضمان في رمضان هو موضوع مقالنا اليوم حيث يتساءل الكثير من الناس عن الموعد الخاص بصرف مكرمة مكة التي تُعتبر واحدة من أهم وسائل الدعم التي وفرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للمحتاجين في شهر رمضان الكريم لعام 1443 وتحديدًا مع ارتفاع الأسعار، وفي هذه المقالة سوف نتعرف معًا عن موعد صرف مكرمة مكة وشروط الاستفادة من هذه الخدمة.
متى موعد مكرمة الضمان في رمضان
قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق إحدى خدماتها المميزة لمساعدة المحتاجين وهي مكرمة خادم الحرمين الشريفين، ولكن لم يتم الإفصاح عن موعد صرف المكرمة حتى الآن، وأنه من المحتمل أن يتم التصريح عن ذلك خلال شهر رمضان الجاري، وقد حددت المملكة الفئات المستحقة من هذه الخدمة، وسوف نذكرهم لكم فيما يلي:
- الأيتام والنساء المطلقات والنساء الأرامل.
- كافة الأفراد المحتاجة ممن ليس لديهم أي مصدر للدخل.
- الأسر التي ليس لديها أي عائل يقوم برعايتهم.
- كبار السن ممن ليس لديهم القدرة على العمل.
- النساء التي ليس لديها من يعولها.
- كبار السن البالغين سن الشيخوخة.
شروط الحصول على المكرمة الملكية
توجد بعض الشروط والأحكام التي ألزمت بها المكرمة الملكية الأفراد حتى يتم قبولهم للاستفادة من خدماتها، وهذه الشروط سنذكرها لكم في النقاط التالية:
- أولًا ضرورة أن يكون المتقدم للاستفادة من هذه المنحة سعودي الجنسية.
- لابد للمتقدمين للحصول على هذه المنحة أن يكون ضمن الأشخاص المستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي القديم والجديد.
- ضرورة أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن ما يقرب من 3000 ريال سعودي.
- لابد على المتقدم لهذه المنحة أن لا يكون مالك لأي نوع من العقارات.
- لابد من المتقدم لهذه المنحة أن يكون قد أقام في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات قبل طلبه لتلقي الدعم الخاص بالمنحة.
خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي
هناك عدة خطوات وتعليمات لابد من اتباعها بشكل صحيح حتى يتم الاستفادة من خدمة المكرمة، وسنذكر لكم هذه التعليمات في النقاط التالية:
- أولًا ضرورة التوجه إلى الرابط الخاص بموقع خدمة معاش الضمان الاجتماعي.
- ثم الضغط على زر بدء الخدمة.
- سيتطلب منك كتابة جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بالدخول.
- كتابة البيانات الخاصة برقم السجل المدني.
- إدخال الرقم الخاص بالضمان.
- كما سيتطلب منك بعد ذلك إدخال الرقم الخاص بالرمز المرئي.
- وفي النهاية قم بالضغط على زر العرض.
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