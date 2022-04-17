رابط تسجيل نظام نور رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1444 في المملكة

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1444 يعد من اهم الروابط التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور في المملكة خاصة في تلك الآونة من كل عام بغرض تسجيل أطفالهم في مرحلة رياض الأطفال كما أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية على ضرورة الذهاب لتسجيل البيانات الخاصة بأطفالهم للالتحاقهم بالروضة عبر حساب ولي الأمر على نظام نور هذا النظام إلكتروني الجديد الذي قامت بتأسيسه الجهات المعنية بالمملكة يهدف لتوفير ربط بيئة تعليمية صحيحه واضحه قائمه على التواصل بين المدرسين والطلاب وولي الأمر بهدف الوصول إلى ارقي نظام تعليمي.
رابط نظام نور لتسجيل الدخول رياض الأطفال 1444
أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودي رابط لتسجيل رياض الأطفال بنظام نور للعام الدراسي الجديد 1444 بمقصد التواصل مع أولياء الأمور والطلاب لاستكمال اجراءات التسجيل والتقديم.
خطوات التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد رياض الأطفال وأولي ابتدائي 1444
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني نظام نور التعليمي.
- القيام بالتسجيل والدخول بإضافة البيانات المطلوبة من الموقع.
- ثم الضغط على تبويب تسجيل الطلاب الجدد بنظام نور التعليمي 1444 هجرية.
- إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مع مراعاة مراجعتها بدقة والتأكد من صحتها.
- حدد بيانات المدرسة المراد اللحاق الطالب بها.
- ثم حدد مدرسة بديلة اخرى في حالة اذ لم تتوفر مقاعد للطلاب.
- يجب ارفاق المستندات المطلوبة.
- ثم اضغط على إرسال الطلب يتم التسجيل بعد ذلك بنجاح.
أعمار الطلاب للقبول في الروضات بالسعودية 1444
نتعرف سويا على أعمار الطلاب للقبول في الروضات بالسعودية والتي تختلف إذا ما كانت التقديم في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية وقد قسمت ثلاث مستويات وجاءت على النحو التالي:
- عمر المستوى الأول: يتم قبول الطلاب من مواليد 23/1/1439 وحتى 22/1/1440.
- أعمار المستوى الثاني: يتم استقبال الطلاب من مواليد 23/1/1438 وحتى 22/1/1439.
- المستوى الثالث سوف يتم استقبال الطلاب من مواليد 23/1/1437 وحتى 22/1/1438 .
شروط تسجيل رياض الأطفال الجدد عبر نظام نور
حددت الوزارة بعض الشروط للراغبين في تسجيل أطفالهم برياض الأطفال عبر النظام النور وكانت الشروط على النحو التالي:
يجب اكتمال الطالب عمر 6 سنوات أو اقل ب 90 يوم كحد أدني للقبول.
يشترط ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 11 سنه وثلاثة شهور.
الأوراق المطلوبة لتسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1444
يتطلب الأمر مجموعة من الأوراق والمستندات للتسجيل في نظام نور ويجب أرفاقها عند طلبها للضرورة وهي تعد مستندات و أصول حكومية رسمية كالاتي:
- يجب تجهيز صورتين شخصيتين للطالب الراغب في التقديم.
- كما يلزم أحضار ملف اخضر.
- يجب تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب من أصل وصورة للشهادة.
- أحضار أصل وصورة من البطاقة العائلية.
- كما يجب أحضار شهاده تطعيم الطالب اصل وصورة منها.
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