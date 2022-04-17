نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الطلاب في نظام نور برقم الهوية 1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودي بالمملكة العربية السعودية عن تأكيد ضرورة اعتماد العمل بالتنظيم الخاص لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، ولذلك جاء في دليل القبول والتسجيل وإبلاغه لكافة المدارس الخاصة بالتعليم العام الابتدائي سواء حكومية أو خاصة أو أهلية، ويتم تسجيل الطالب في نظام نور 1441 من خلال الرابط الرسمي الخاص به، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقع ثقفني طريقة إدخال البيانات لتسجيل الطلاب.

كما أوضحت وزارة التعليم بأنها ستقوم بإعادة تأهيل كافة المدارس الحكومية الموجودة بعد الانتهاء من أزمة كورونا المستجد الذي تفشى في العديد من البلاد، وتسبب في إصابة أكثر من مليون شخص على مستوى العالم من مختلف الدول، وأدى إلى وفاة الكثير من حياة كبار السن وذوى المناعة الضعيفة، بالإضافة إلى تطوير المدارس وتجهيز الفصول ودورات المياه على أعلى مستوى لبدء عام دراسي جديد بعد الانتهاء من هذه الأزمة، كما تشتمل مدارس الطفولة المبكرة رياض أطفال على مستوى ثاني وثالث وقد أشار نظام نور إشعار بتأجيل عملية التسجيل للطلاب الجدد لحين إشعار آخر، حيث يمكن الدخول على نظام نور مباشرة عبر الرابط الرسمي.

طريقة إدخال البيانات الخاصة بنظام نور المركزي

الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور المركزي 1441 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة إدخال رمز التحقق المكون من 4 أرقام بشكل صحيح الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

ومن الجدير بالذكر أنه عند بدء تسجيل الطلاب في نظام نور 1441 وإتمام أولى الخطوات الخاصة بالتسجيل من قبل أولياء الأمور، فهناك خطوة تالية خاصة بتسجيل الطلاب في الروضة والانتظار في قائمة الانتظار، نظراً لللاستراتيجية المتبعة في المملكة العربية السعودية وهي الأولوية في قبول الأطفال في الروضة المسجل بها، وسوف يتم بشكل تلقائي انتقال طلب التسجيل في المدرسة الجديدة ويكون مقبولاً في النهاية.

التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1441

وجهت شركة تطوير النقل التعليمي بالمملكة العربية السعودية المختصة بخدمة النقل المدرسي للطلاب، الدعوة لأولياء الأمور لمن يرغب في تحقيق وجه الاستفادة من خدماتهم، ضرورة التوجه إلى قسم النقل المدرسي وتسجيل الأبناء في الخدمة الإلكترونية لسهولة النقل المدرسي، وبهذا يصبح الطفل أقل عرضة للخطر وأكثر ثقة بالمدرسة، ومن الضروري أن تتم عملية التسجيل للطلاب الجدد قبل بدء العام الدراسي الجديد.

طباعة الشهادات في نظام نور 1441

يوفر نظام نور العديد من الخدمات لولي الأمر والطلاب ومن هذه الخدمات المقدمة خدمة طباعة الشهادات الخاصة بالطلاب وفقا للجدول الدراسي للمرحلة التعليمية بمختلف مراحلها، حيث يتم طباعة الشهادات من خلال الخطوات الآتية:

التأكد من أن كافة المهارات تم رصدها بشكل صحيح. التأكد من أنه تم اعتماد نتائج الطلاب. اعتماد قرارات اللجنة للطلاب أو الطالبات غير المجتازين بعد تنفيذ البرامج العلاجية. ترفيع الطلاب للسنة الدراسية الجديدة.

فتتم طباعة الشهادات فور اعتماد الفصل الدراسي الأول للطلاب لمختلف المراحل الدراسية، والضغط على أيقونة مهارات واختيار الصف الدراسي الذي مقيد به الطالب، ثم الضغط على أيقونة بحث والتأكد من الإشارة إليه بعلامة صحيحة، ثم الضغط على أيقونة حفظ وطباعة.

نظام نور الإلكتروني :

نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث أن برنامج نظام نور الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الكثيرة للطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة العديدة، ولذلك نظام نور يوفر للطلاب التعرف على النتائج الشهرية والنتائج النهائية للفصل الدراسي الأول والثاني، بالإضافة إلى ذلك أن نظام نور الإلكتروني يقدم خدمات للمعلمين مثل حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات، وتلبية جميع متطلبات أولياء الأمور.

خدمات نظام نور الإلكتروني :

أوضح نظام نور الإلكتروني لأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن حالة تفاصيل أداء الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، وتقديم التقارير الشهرية، حيث أن الإعلان عن نتائج الاختبارات الفصلية، ولذلك أقام نظام نور الإلكتروني عن تسجيل الطلاب الجدد، بالصف الأول الابتدائي 1443 هجرياً، حيث أن يجب على المستفيد أن يقوم بالحفاظ على سرية وخصوصية المستخدم.

خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور :