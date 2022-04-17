نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء العام الدراسي القادم 1444 بعد تراجع وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودي تراجعت اليوم عن الموعد التي أقرته مُنذ فترة عند فتح نظام نور ينبثق أمام الزوار وقامت بحذف الرسالة ولم تظهر تلك الرسالة لاي مُستخدم لنظام نور الإلكتروني لذا بدأت مرحلة البحث حول موعد بدء العام الدراسي القادم 1444 رغبةً في التعرف على بدايتها لكي يستعد الطلاب بشكل جيد لدراسة العام القادم، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر تابعونا.

موعد بدء العام الدراسي القادم 1444

أن الموعد الذي كان ينبثق أمام الكثيرين عند فتح نظام نور هو 1/2/1444 ولكن تم إلغاء هذا الموعد وحذفه من قبل الوزارة ولم تُعد تلك الرسالة متواجدة عبر النظام، ولكن الكل يترقب انتظار إعلان وزارة التعليم السعودي عن موعد بداية العام الدراسي القادم 1444 كما يودون التعرف على مواعيد الخاصة بالعام المقبل وكل ما يخص الدراسة.

هل العام القادم حضوري أم عن بُعد

أن الدراسة في المملكة العربية السعودية العام القادم لم تُحدد الوقت الخاص بها حتى وقتنا هذا وكانت هناك رسالة عبر نظام نور تنبثق بموعد وتم حذفها مؤخرًا، ولكن الكثيرين يرغبون في التعرف على آلية الدراسة وهل ستكون حضوري أم عن بُعد ولكن حتى الآن وزارة التعليم لم تُحدد آلية الدراسة للعام القادم 1444 وهل سيمشل العام القادم ثلاث فصول دراسية أم فصلين فكافة تلك التفاصيل سوف تُعلن عنها قريبًا.

موعد نهاية الدراسة 1443

وزارة التعليم السعودي أعلنت منذ بدء العام الدراسي الجاري عن التقويم الدراسي الذي شمل الثلاث فصول دراسية والتي تضمنت الكثير من الإجازات سواء المطولة أو الرسمية إلى جانب إجازة يوم التأسيس التي حصل الطلاب عليها لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية وسوف يحصلون عليها خلال السنوات القادمة نظرًا لتضمنيها للتقويم.

أما بالنسبة لنهاية العام الدراسي الجاري سيكون في 1 ذو الحجة الموافق بالتاريخ الميلادي 30 يونيو القادم، وبعدها سيحصل الطلاب على الإجازة الصيفية الغير مُحدد مدتها حتى وقتنا هذا ولكن هي الأطول على الإطلاق، ولكن بعد ما تُعلن عن بداية العام القادم سوف نتعرف على مدة الإجازة الصيفية بكل سهولة ومن المتقرب الإعلان عنها قريبًا من قبل وزارة التعليم.