كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444 واهم شروط التسجيل في العام الجديد

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عمر شويل - جدة كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444ه‍، حيث منذ بداية العام المنقضي أتاحت الحكومة السعودية إمكانية تسجيل طلاب وطالبات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر المنصة الإلكترونية نظام نور، لذا وجب علينا بعد الإعلان الرسمي من وزارة التعليم السعودية عن بدء التسجيل للمرحلة الجديدة من الطلاب والطالبات الجدد نقدم لكم عبر موقع ثقفني خطوات تسجيل طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي. 30



حيث أوضحت وزارة التعليم بالمملكة بداية من اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال 1443 يتم السماح بالتقديم والتسجيل في رياض الأطفال عبر منصة نظام نور تسهيلاً من الوزارة على المتقدمين وخاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث يعد نظام نور أحد أهم الأنظمة التعليمية في المملكة والذي يسهل على الطلبة والطالبات عمليات التسجيل.

كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

لكي تتمكن عزيزي الأب أو الأم في تسجيل ابنك أو بنتك للمرحلة الابتدائية عليكم بإتباع الخطوات التالية:



الدخول على رابط منصة نور التعليمي. إدخال كلمة السر الخاصة بوالد أو والدة الطالب أو الطالبة. في حالة عدم وجود حساب لك في موقع نور يجب عليك الدخول على أنشاء حساب جديد. بعد أن قمت بعمل حساب في نظام نور عليكم باختيار التسجيل الصف الأول الابتدائي. النقر على تسجيل جديد. تسجيل جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة. كتابة بيانات التواصل الخاصة بأسرة الطالب أو الطالبة. تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة. إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة مثل شهادة الميلاد، ومحل الإقامة. النقر على الموافقة على الشروط والأحكام. مراجعة كافة البيانات المدخلة. اختيار المدرسة التي يرغب ولي الأمر أن يدخل ابنه أو بنته بها كما يجب عليه تحديد مدرسة أخري أضافية في حالة عدم وجود أماكن في المدرسة الأولي يلتحق بالثانية. في النهاية يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة حفظ.

شروط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

حددت وزارة التعليم السعودية بعض من الشروط والضوابط الهامة الواجب توافرها في المتقدمين في التسجيل في نظام نور والتي تتمثل في التالي:

وجود شهادة من الروضة موضح فيها تعلم الطالب قدرته علي الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

أن يكون الطالب أو الطالبة قد أكمل عامه السادس، ويسمح بأن يقل عمر الطالب عن ٣ أشهر في حالة توافر أماكن بالمدرسة.

تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي العمر: 6 سنوات أو اقل 90 يوم.

بداية التسجيل 7 شوال 1443.

بدء التسجيل 8 مايو 2022. تسجيل مدارس تحفيظ القران العمر 6 سنوات إلى 11 عام.

بدء التسجيل يوم 16 رمضان 1443.

نهاية التسجيل 23 رمضان 1443. تسجيل طلاب المدارس الأجنبية والأهلية (البرامج الدولية). العمر 6 سنوات إلي 11 عام.

بدء التسجيل 16 رمضان 1443.

نهاية التسجيل 17 ربيع الأول 1444. تسجيل طلاب الجنسيات الأخري للمدارس الحكومية والاهلية العمر 6 سنوات أو اقل 180 يوم.

بداية التسجيل 27 ذو القعدة 1443.

نهاية التسجيل 17 ربيع الأول 1444هـ. تسجيل رياض الأطفال يوم 28 شوال 1443 ويستمر لمدة 3 أعوام.

في الختام: نتمنى لكل أبناء المملكة العربية السعودية دوام التوفيق والنجاح ونؤكد أننا مستعدون دائما للرد علي استفسارات وتساؤلات الجميع في صندوق التعليقات أسفل مقالنا كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور واهم شروط التسجيل في العام الجديد.