اكتشف مسارك المرحلة الثانية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك ووزارة التعليم

اكتشف مسارك تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق 16 شهر رمضان 1443 وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية وهو برنامج تم باتعاون بين الوزارة ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك والبرنامج يستهدف أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية بمدارس المملكة للتعرف على ميلوهم وأفضل فرص تعليمية ومهنية متاحة لهم بالمستقبل ليتم تطوير قدراتهم ومهاراتهم وفق المسارات المتاحة لهم والتي تتوافق ومتطلبات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 للعمل على خلق كوادر من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل وهو ما يعمل على الارتقاء باقتصاد المملكة.

المرحلة الثانية من برنامج اكتشف مسارك

في نفس السياق السابق ذكره فقد تم إطلاق الورشة التعريفية للمنسقين والمنسقات من الكوادر التعليمية في جميع إدارات التعليم السعودية أيضًا اليوم الأحد 17 أبريل 2022 الموافق 16 شهر رمضان 1443هـ والمقامة بالنظام الإفتراضي الأونلاين لإطلاع المعلمين والمعلمات على آليات تنفيذ ومتابعة برنامج اكتشف مسارك ومناقشة كيفية عم البرنامج بالشك الذي يؤدي لتقارب وارتباط المعلم بالفئة المستهدفة من البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة منه مع العلم أن الفئات المستهدفة هم :

طلاب وطالبات المرحلة الثانوية

أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمرحلة المستهدفة.

أبرز أهداف اكتشف مسارك مؤسسة مسك الخيرية ووزارة التعليم 2022

وعن أبرز أهداف برنامج اكتشف مسارك الذي تم إطلاقه تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزارة التعليم التالي:

أولًا مساعدة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية على فهم متطلبات سوق العمل. كذلك العمل على تصحيح بعض المفاهيم الخاصة ببعض التخصصات. في النهاية العمل على تعزيز القدرات والمهارات الخاصة بكل طالب لتمكينه من اختيار المسار العملي المناسب له بالمستقبل.

الفترة الأولى من اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443 شهر رمضان

في الختام في سياق متصل تزامن اليوم الأحد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443 وهي اختبارات الفترة الأولى بجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية وهي اختبارات الفترة الأولى التي من المقرر استمرارها حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 من شهر أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443.