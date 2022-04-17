here موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 برقم الامتحاني واسمك الرباعي عبر موقع epedu.gov.iq

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 ، أظهرت بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية إلى أنه تم قبول أكثر من 22 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات العراق بالقبول الموازي وذلك من أجل الالتحاق بالجامعات العراقية وبكلياتها المختلفة المنتشرة في ارجاء العراق ومن المقرر اغلاق التسجيل للقبول في الساعات قليلة القادمة، وذلك من أجل البدء في مراجعة الطلاب المتقدمين واختيار الطلاب المناسبين، كما جعلت وزارة التربية والتعليم العراقية عملية القبول عبر الإنترنت من أجل الحفاظ على صحه الجميع، ومن خلال موقعها الالكتروني جعلت نتائج القبول الموازي في العراق متاحة لجميع الطلاب عليه لتسهيل عملية الاستعلام علي النتائج، وسوف نتعرف في الفقرات القادمة علي كافة التفاصيل حول معايير القبول وكيفية الاستعلام.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط التي يجب على الطالب حصولها لكي يتم قبوله بالتعليم الموازي والتي تختلف باختلاف التخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به وهي كالتالي:

بالنسبة لكليات الطب يشترط حصول الطالب على ثلاث درجات كمعدل قبول أو أكثر، أما بالنسبة لكليات الهندسة يشترط على الطالب أن يكون لديه معدل تراكمي 4 أو أكثر حتى يتم قبوله، بينما كليات العلوم يكون الحد الأدنى لمتوسط ​​الدرجات للالتحاق هو خمسة أو أكثر وباقي التخصصات يكون الحد الأدنى لمعدل القبول 6 أو أكثر، وتم تحديد معدلات القبول هذه في الجامعات العراقية والتي يجب على الطالب اجتيازها حتى يتمكن من الالتحاق بالكلية التي يختارها، وعلي سبيل المثال معدل القبول في كلية الطب المستنصرية هو 98.50٪ وكلية النهرين للطب 98.67٪ وكلية الطب بالكوفة 98.33٪ ويمكنك معرفة باقي معدلات القبول لجميع تخصصات من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

كيفية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي بالعراق

يمكنك الحصول على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية باتباع الخطوات التالية: