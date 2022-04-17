بوريس جونسون: الهند قوة اقتصادية كبرى..ومن الضروري أن يتعاون الأصدقاء لمواجهة التهديدات

وصف رئيس الوزراء البريطانى " بوريس جونسون " اليوم، الهند بأنها قوة اقتصادية كبرى وأنها تعتبر من أكبر الديمقراطيات فى العالم .
جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة زيارته المرتقبة للهند التي من المقرر أن يستهلها بزيارة مدينة " أحمد آباد " بولاية جوجارات الهندية يوم 21 أبريل الحالي ثم يتوجه إلى نيولهي يوم 22 أبريل لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيانه " إن هناك تهديدات للسلام والرخاء في بلادنا من جانب دول استبدادية، ولذلك فإنه من الضروري أن تترابط الدول الديمقراطية والصديقة وأن تتعاون من أجل مواجهة هذه التهديدات".
وأكد " ان الهند قوة اقتصادية كبرى وإنها شريك استراتيجي له قيمة كبيرة لدى بريطانيا في هذه الأوقات المضطربة، وأن مسألة الشراكات التجارية والأمنية ستتصدر أجندة محادثاته مع رئيس الوزراء الهندي"..مشيرا إلى أن زيارته المرتقبة للهند ستؤدي إلى نتائج تهم شعبي البلدين في مجالات الدفاع وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل.
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