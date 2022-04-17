فون دير لاين: الإفلاس فى روسيا هو مسألة وقت

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين فى حديثها لصحيفة "BILD am Sonntag"، اليوم الأحد: "أسبوعا بعد أسبوع تؤثر العقوبات بشكل أعمق على الاقتصاد الروسى. انهارت صادرات البضائع إلى روسيا بنسبة 70%". وأكدت أن "المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلى الإجمالى وفق التوقعات بمقدار 11%"، مشيرة إلى أن "إفلاس دولة روسيا ليس سوى مسألة وقت".

وتدل معلومات وزارة المالية الروسية على أن دين روسيا الخارجى بلغ فى 1 فبراير الماضى 59،5 مليار دولار بما فى ذلك الدين على قروض السندات الخارجية – 38،97 مليار دولار. وإجمالا يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها فى الفترة ما بين عام 2022 إلى عام 2047.