رئيس وزراء أوكرانيا: قواتنا فى ماريوبول لم تستسلم

جدة - نرمين السيد - وأضاف شميهال -فى تصريح لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن مدينة ماريوبول لم تسقط بعد بالرغم من انتهاء المهلة التى منحتها روسيا للقوات الأوكرانية فى المدينة للاستسلام، كما لم تسقط أى مدينة كبيرة فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن مدينة خيرسون فقط هى التى تخضع لسيطرة القوات العسكرية الروسية لكن بقية المدن تخضع للسيطرة الأوكرانية.
وتابع: "ما زلنا نقاتل ولدينا معركة فى منطقة دونباس فى الوقت الحالى، ولكن ليس لدينا نية للاستسلام".
وردا على سؤال حول إمكانية إيجاد حل دبلوماسى للأزمة، قال شميهال "أوكرانيا مستعدة لوقف هذه الحرب إذا كان السبيل الدبلوماسى ممكنا، ومع ذلك، إذا لم تكن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات، فلن نستسلم ولن نترك بلدنا وعائلاتنا وأرضنا، وسنقاتل حتى النهاية، وحتى تحقيق النصر".
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