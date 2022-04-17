الأردن : هذه مديونية الأردن بعهد رؤساء الحكومات

دوت الخليج :- نشر مركز مؤشر الأداء ( الغير حكومي ) أداء صافي الدين العام الأردني خلال العشرة أعوام الاخيرة 2011- 2021 ، بالتفصيل مع رسم توضيحي يظهر رؤساء الحكومات في كل عام مقارنة مع معدل الارتفاع بالمديونية خلال فترة ولايتهم . وتاليا الرسم التوضيحي :



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