مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية في "الأقصى"

دوت الخليج : دان مجلس النواب، بأشد العبارات، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وعلى المصلين الآمنين فيه.

وأكد بيان صادر عن المجلس اليوم السبت، ان الانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيس المسجد الاقصى والتعدي على المصلين، تشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة "الاقصى" في شهر رمضان المبارك، واستفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين لافتاً بذات الوقت الى الدور الذي تمثله وصاية الهاشميين للمقدسات التي حافظت عليها و على هويتها رغم عديد من الضغوطات باعتبارها إرث تاريخي تحمله الهاشميون و سيبقون على العهد مقدمين فدائه الغالي و النفيس. ودعا، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بالحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، واتخاذ موقف حاسم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تقيد الكيان الإسرائيلي بوصفه قوة قائمة بالاحتلال بالقوانين الدولية.

وحذر المجلس، من التصعيد الخطير الذي يهدد بتفجير الاوضاع في المنطقة، ويقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، الامر الذي يتطلب التدخل الفوري والسريع لوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعا البيان، الاشقاء الفلسطينيين الى ضرورة انجاز ملف المصالحة الفلسطينية بأقرب الآجال، وذلك من اجل توظيف التحولات الدولية والإقليمية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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