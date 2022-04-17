نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 أبريل 2022 راتب شهر شعبان عبر رابط pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 من أهم المواعيد التي يبحث عنها الكثير من مستفيدي معاش التقاعد، حيث يبحث الكثير منهم عن موعد إيداع رواتب المتقاعدين في حساباتهم البنكية، وهل سيتم تقديم موعد الصرف كما تردد أم لا، وتحرص المؤسسة العامة للتقاعد على صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في الموعد المحدد من كل شهر، حتى يستطيع صاحب المعاش والمستفيد من هذه الرواتب من الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، خصوصاً في هذا الشهر الكريم شهر رمضان ومع دخول عيد الفطر المبارك، كما تحرص المملكة على توفير جميع الرواتب في مواعدها المحددة، خصوصاً رواتب هذه الفئات من المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2022 راتب شهر شعبان 1443 هو أكثر ما يتم البحث عنه عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك مع قرب موعد الصرف ومع تردد بعض الأخبار عن تقديم موعد الصرف هذا الشهر، ولم ترد أي أخبار رسمية تؤكد ذلك، ولذلك سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1443 في نفس الموعد المحدد من قبل، حيث يتم الصرف في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين وشروط الحصول على راتب التقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443

يتم الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين من أصحاب المعاشات والذين بلغوا سن التقاعد القانونية، أو تم إحالتهم للتقاعد بسبب العجز أو المرض، يتم استعلام رواتب المتقاعدين إلكترونياً من خلال رابط المؤسسة العامة للتقاعد، ويجب على جميع المستفيدين تحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار.

متى نزول رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2022

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أنه تم تحديد موعد الصرف الخاص برواتب المتقاعدين. ليكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. فإذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة. أو صادف يوم الصرف يوم الجمعة ففي هذه الحالة يتم تقديم الموعد يوم ليكون يوم الخميس. وإذا صادف يوم الصرف يوم السبت يتم تأخير الموعد ليوافق يوم الأحد.

موعد إيداع رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1443

سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين المدني والعسكري، رواتب المؤسسة العامة للتقاعد، يوم الإثنين القادم الموافق 24\09\1443 الموافق 25\04\2022.

عداد نزول راتب المؤسسة العامة للتقاعد pension.gov.sa