تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين/ طريقة دفع جزء من الفاتورة لعدم انقطاع الكهرباء

تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين وطريقة دفع جزء من الفاتورة لعدم انقطاع الكهرباء، يستطيع أبناء المملكة العربية السعودية دفع فواتير الكهرباء بأكثر من طريقة، وقد وفر المبادرة الوطنية المنعقدة بين كلًا من وزارة الموارد البشرية مع هيئة تنظيم الكهرباء دفع قسط كبير من فواتير الكهرباء من أجل الأفراد المستفيدين من المبادرة، وهذه المبادرة تم إنشائها من أجل رؤية عدد كبير من منخفضي الدخل لديهم مشكلة في عدم القدرة على دفع فواتير الكهرباء وبالتالي انقطاع الخدمة عنهم.

تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين في السعودية

قد تم تحديد مبلغ معين للمساعدة للمستفيدين من المبادرة ونصيب الفرد هو 72 ريال، وتزيد قيمة المبلغ في حالة زيادة عدد أفراد الأسرة، فإذا كانت الأسرة متضمنة فردين تكون القيمة المخصصة لهم هي 89 ريال، وإذا كانت مكونة من 3 أفراد تصل قيمة الدعم إلى 118 ريال، ويصل في حالة الأسرة المكونة من أربعة أشخاص إلى 130 ريال، وتزداد إلى 166 ريال في حالة الأسرة المكونة من 5 أشخاص، بينما تصل إلى 206 ريال في الأسرة المكونة من 6 أفراد.

كيفية سداد جزء من الفاتورة الكهرباء إلكتروني

من أجل دفع جزء من الفاتورة عن طريق الإنترنت من خلال تطبيق البنك يجب اتباع الخطوات الآتية:

على العميل في البداية فتح تطبيق البنك، ثم الدخول إلى حسابه الشخصي. فتح قائمة المدفوعات، ثم اختيار أيقونة سداد الفواتير. ثم الضغط على جهة الاستحقاق والتي تكون الشركة السعودية للكهرباء. إدراج رقم الحساب، وكتابة المبلغ المراد دفع من قيمة فاتورة الكهرباء. يتم إرسال كود التأكيد على رقم جوال العميل المدرج على حسابه الشخصي في التطبيق، حيث يكتبه في المكان المخصص له من أجل تأكيد العملية.

ويوجد طرق أخرى يستطيع الفرد بها سداد جزء من فاتورة الكهرباء غير تطبيق البنك وهي بالذهاب لمصلحة الكهرباء للدفع أو عن طريق الصراف الآلي.

في ختام مقالنا أوضحنا طريقة تسديد الكهرباء لغير القادرين في المملكة العربية السعودية، وكيفية سداد جزء من الفاتورة حتى نتجنب انقطاع الكهرباء، حيث دائمًا تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات لأبنائها من أجل إعانتهم على صعوبات الحياة.