نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في نظام نور 1444 للطلاب المستجدين وشروط التسجيل عبر موقع نظام نور التعليمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في نظام نور 1444 للطلاب المستجدين . تم البحث عنه مؤخرا بشكل كبير جدا من قبل أولياء أمور الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية. وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه بدء التقديم على المدارس الدولية والحكومية والخاصة وذلك لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي. حيث يمكن الآن لأولياء أمور الطلبة والطالبات التقديم لذويهم عبر موقع نظام نور التعليمي . وذلك بعد توفر الشروط والالتزام بموعد التقديم الذي حددته كل مدرسة. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني شروط التسجيل في نظام نور وموعد التسجيل الذي تم تحديده للطلاب الجدد. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

رابط التسجيل في نظام نور 1444 للطلاب المستجدين

الآن يمكن لجميع أولياء الأمور التسجيل لذويهم المستجدين في المدارس المختلفة وذلك عن طريق الدخول إلى رابط التسجيل في نظام نور 1444 للطلاب المستجدين . وإتباع بعض الخطوات البسيطة وكل هذا يتم بشكل إلكتروني وبكل سهوله دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة. وهذه هي خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444 :

أولا يجب على أولياء الأمور الدخول إلى نظام نور الإلكتروني الرسمي.

الإلكتروني الرسمي. من أسفل صفحة الموقع أختر تسجيل ولي الأمر .

. يجب علك إدخال سجل ولي الأمر.

ثم كتابة أسم المستخدم.

كذلك يجب عليك النقر على تسجيل طالب جديد في نظام نور .

. سوف يطلب منك الموقع إدخال رقم الهوية للمواطن سعودي الجنسية. أو إدخال رقم الإقامة للوافدين.

بعد ذلك تحديد صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

بعد ذلك يقوم الموقع بتحديد الصف الذي سوف يلتحق به الطال أو الطالبة بناءا على تاريخ الميلاد الذي قمت بإدخاله.

ثم كتابة بيانات السكن والاتصال وجميع بيانات الطالب بشكل صحيح.

كما يجب عليك اختيار المدرسة وفقا للإدارة التعليمية.

ثم النقر على الإقرار والتعهد.

شروط التسجيل الطلاب الجدد في المدارس عبر نظام نور 1444

وضعت وزارة التعليم السعودية بعض الشروط التي من الواجب الالتزام بها لطلاب أولي ابتدائي وطلاب الروضة للعام الدراسي الجديد 1444. وهذه هي شروط التسجيل للطلاب المستجدين في نظام نور :

يجب أن يكون عمر 6 سنوات أو أقل من ذلك بثلاثة أشهر. وبحد أقصي 11 عام أو يزيد عن ذلك بثلاثة أسهر.

وسوف تبدأ عملية التسجيل للطلاب السعوديين المقيمين بالمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية التي تطبق البرامج الدولية من يوم 16 رمضان 1443. ويتم إغلاق باب التسجيل في يوم 17/3/1444 هجريا.

أما بالنسبة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية سوف يتم تقبل طلبات التقديم بدءا من يوم 16 رمضان وحتي يوم 23 رمضان 1443.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط التسجيل في نظام نور 1444 للطلاب المستجدين وشروط التسجيل عبر موقع نظام نور التعليمي لطلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.