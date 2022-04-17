نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور يعلن عن موعد تسجيل روضات الأطفال 1444 اعرف طريقة وموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور يعلن عن موعد تسجيل روضات الأطفال 1444 وهذا من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لكي يقوموا الطلاب الجدد بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال عبر النظام إلكتروني نظام نور الذي يعد من أهم الأنظمة التعليمية المتكاملة التي أطلقتها الحكومة السعودية بهدف تقويم وتعزيز العملية التعليمية خاصة بعد جائحة فيروس كرورنا لإتمام العملية التعليمية عن بعد وربط كل أركانها ببعضها للنهوض وتقديم خدمات متكاملة للطلاب والمعلمين وجميع الأطراف المعنية بهذا الشان داخل هذه العملية وقد سبق وحقق نظام نور نجاحا كبيرا بالنهوض بالأنظمة التعليمية في السعودية.

رابط نظام نور الإلكتروني لتسجيل روضات الأطفال 1444

ومن جانب اخر أطلقت وزارة التعليم نظام نور التعليمي من خلال الرابط الخاص بهم لتسجيل الطلاب بمرحلة رياض الأطفال أو الطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي بهدف التيسير والتسهيل على أولياء الأمور والطلاب حيث يتمكن ولي الأمر من التسجيل في دقائق معدودة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية المعنية بذلك الشأن لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور وأيضا على العاملين القائمين بالعملية التعليمية.

طريقة تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444

من خلال الخطوات القادمة نوضح لأولياء الأمور بجميع أنحاء المملكة كيفية تسجيل الطفل برياض الأطفال عبر نظام نور التعليمي خطوة بخطوة.

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور.

يتوجب على ولي الأمر إدخال كافة البيانات لتسجيل الدخول الخاصة به بطريقة صحيحة.

هنا يجب تحديد صلة القرابة بينة وبين الطالب المراد التقديم له.

يكتب ولي الأمر مسمى وظيفته.

إدخال كل البيانات المطلوبة على الموقع التي تخص الطالب المتقدم.

من بين الاختيارات اختر روضة الأطفال التي ترغب في التحاق الطفل بها مع تحديد بديل اخر في حالة عدم إتاحة الخيار الأول.

يجب ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

العمر المطلوب للتسجيل في رياض الأطفال 1444

من خلال البوابة التعليمية بالمملكة السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن أعمار الطلاب المطلوبة للقبول في تسجيل رياض الأطفال والمقرر التحاقهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1444.

فقد سمح بالتسجيل للأطفال الذين اكتملوا عمر الثلاث سنوات ولم يبلغوا السادسة.

وقد سمح أيضا بالتسجيل لخريجي الروضات الحكومية والأهلية في كافة مدارس الأطفال بالمملكة ممن تقل أعمارهم عن6 سنوات ب 180 يوما.

ويمكن التسجيل للأطفال خريجي روضات المدارس العالمية والأهلية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة العربية السعودية وأيضا خريج الروضات القادمين من الخارج.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1444 في المملكة