خطوات التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1443 إلكترونيا وشروط التسجيل في نظام نور

خطوات التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1443 إلكترونيا، يرغب في الوقت الحالي عدد كبير من أولياء الأمور لمن لديهم أطفال بعمر الابتدائي بالتعرف على جميع الخطوات المتبعة من أجل تسجيل طلاب أولى ابتدائي بالمدارس السعودية المتنوعة، وعلى أن يتم هذا بالتزامن مع الإعلان الصادر من قبل وزارة التعليم السعودية عن المواعيد المعلن عنها من أجل تسجيل الطلاب بشكل إلكتروني عن طريق نظام نور التعليمي، وقد تم الإعلان عن مرحلتين للقيام بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، حيث أن هذه المرحلة أول مرحلة للأطفال السعوديين، وتكون المرحلة الثانية للأطفال المقيمين.

خطوات التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي

بالبداية يتم تسجيل الدخول على موقع نظام نور التعليمي.

يتم النقر على أيقونة خدمة التقديم في المدارس.

النقر على أيقونة التقديم للمدارس.

يتم اختيار تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي.

من ثم عليك بالنقر على سجل المعلم.

إضافة جميع البيانات المرغوب بها واسم الطالب ورقم الهوية.

يتم التأكد من صحة جميع البيانات من ثم يتم اختيار خانة تأيد وحفظ الطلب.

شروط التسجيل في نظام نور 1443

قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بالإعلان عن جميع الشروط والضوابط التي تم تحديدها بشكل رسمي للعمر المناسب حتى يتمكن من تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي في المدارس السعودية بكافة المحافظات وتتمثل الشروط في الآتي:ـ