رئيس أوكرانيا: لن نتخلى عن أراضينا لإنهاء الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ليست على استعداد للتخلي عن أراض في الجزء الشرقي من البلاد لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي -في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأحد- أن الجيش الأوكراني مستعد لمواجهة الجيش الروسي في منطقة دونباس، مشيرا إلى أن هذه المعركة قد تؤثر على المنطقة، وعلى مسار الحرب بأكملها.

ولفت زيلينسكي إلى أن معركة دونباس في غاية الأهمية لعدة أسباب من بينها أن المجموعة العسكرية التي تتواجد في دونباس من أفضل العناصر العسكرية في أوكرانيا، وهى مجموعة كبيرة تتألف من 44 ألف فرد عسكري محترف، وروسيا ترغب في حصارهم وتدميرهم.

وأضاف أن بلاده ليس لديها ضمان بأن روسيا لن تحاول مرة أخرى الاستيلاء على العاصمة كييف إذا تمكنت من الاستيلاء على دونباس، قائلا "لذا من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نسمح لهم بالانتصار في هذه المعركة التي يمكن أن تؤثر على مسار الحرب بأكملها".

وحول قرار الولايات المتحدة إرسال أسلحة وذخيرة ومساعدات أمنية أخرى إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، قال زيلينسكي إن ذلك كان مفيدا، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد.

وأضاف "بالطبع نحن بحاجة إلى المزيد، والعامل الأكثر أهمية هو السرعة في إيصال الأسلحة اللازمة إلى أيدي القوات الأوكرانية"، ونفى صحة بعض المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن عدم تدريب الجنود في أوكرانيا على استخدام بعض الأسلحة التي تطلبها البلاد قائلا "نحن على استعداد لاستخدام أي نوع من المعدات، لكن يجب تسليمها بسرعة كبيرة، ولدينا القدرة على تعلم كيفية استخدام المعدات الجديدة، ولكن يجب أن تأتي بسرعة".

وقال زيلينسكي إنه مستعد للتعامل مع روسيا على الصعيد الدبلوماسي لمحاولة إنهاء الحرب، لكن الهجمات التي تشنها روسيا تجعل من الصعب القيام بذلك.